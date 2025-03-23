Yusuf İbiş: 'Gençleri Çıkmaz Sokağa Davet Eden Siyasi Partilerden Olmadık'

Yusuf İbiş, Gençlik Sofrası İftarında Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Konya'da düzenlenen "Gençlik Sofrası" iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. İbiş, AK Parti'nin geleceği şekillendirmek için gençlerle birlikte çalıştığını ifade ederek, "Diğer siyasi partiler gibi, diğer siyasi liderler gibi gençleri çıkmaz sokağa davet eden siyasi partilerden olmadık, olmayacağız inşallah" dedi.

Gençlerle Birlikte Çalışmanın Önemi

Mevlana Meydanı'ndaki etkinlikte, gençlerle sahur ve iftar yaparak buluştuklarını belirten İbiş, AK Parti’nin ve Gençlik Kolları'nın Konya'da birçok başarılı işlere imza attığını vurguladı. "Başka siyasi partilerde gençlere böyle bir bakış açısı yok" diyen İbiş, AK Parti'nin emek veren gençlere değer veren bir parti olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki Siyasetin Değişimi

İbiş, Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'deki siyasetin gençliğe bakış açısının değiştiğini belirterek, gençlerin artık siyasette yalnızca birer ara eleman olmadığını, şehirlerin ve ülkenin yönetiminde etkin rol oynadıklarını dile getirdi.

Gençlerin Problemlerine Önem Veriyoruz

AK Parti'nin gençlerin problemlerine büyük bir önem verdiğini vurgulayan İbiş, şöyle devam etti: "Hamdolsun gençlerimiz şu anda birçok ilçede belediye meclis üyelerimizle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde genç milletvekillerimizle birlikte, gençlerin sesini en üst seviyede duyurmanın gayreti içerisindeler".

Etkinlikte ayrıca, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı da konuşma yaptı. Programa bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve gençlerin katılımı dikkat çekti.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Gençlik Sofrası" iftar programına katıldı. İbiş, programda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Gençlik Sofrası" iftar programına katıldı. İbiş, programda konuşma yaptı.