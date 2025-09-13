Yusuf Tekin: Doğa Koleji Güvence Altında — Özel Okul Ücretleri ve Ders Kitaplarında Denetim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin canlı yayında gündemi değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk’te yayımlanan "Hafta Sonu" programında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Tekin, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Doğa Koleji ve kayyum süreci

Bakan Tekin, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TMSF tarafından kayyum atanan Doğa Kolejindeki eğitim-öğretim sürecine ilişkin, "15 Temmuz sürecinde binlerce öğrenciyi nasıl mağdur etmediysek, bugün de çocukları Doğa Okullarına giden velilerimiz müsterih olsunlar." dedi.

Kayıtlar ve zorunlu bağış iddiaları

Tekin, her kademede ilk defa okula başlayan öğrencilerin kayıtlarının elektronik ortamda, ikamete en yakın okula otomatik yapıldığını hatırlattı. Kayıt sırasında talep edildiği ileri sürülen bağışlar hakkında Bakan Tekin, "Sizden oradaki bir kişinin zoraki bağış istemesinin mantıki bir tutarlılığı yok. Zaten kayıt yapılmış, bize şikayet edin. Okul müdürlerimiz değil de daha çok okul aile birliklerimiz bu taleplerde bulunuyorlar. Kayıt açısından zorunlu bir durum değil, vermek zorunda değiller." ifadelerini kullandı.

Ders kitapları, yardımcı materyaller ve yaptırımlar

Özel okullarda öğrenci ve velilere satılmaya çalışıldığı iddia edilen yardımcı kitaplarla ilgili Tekin, "Velinin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı yok. Çocuklarını özel okullara gönderen velilerimizden bizim ders kitaplarımızın kullanılmasını ısrarla talep etmelerini istiyorum." dedi. Bakan ayrıca müfettişlerin eylül ve ekim aylarıyla birlikte özel okullarda ders kitaplarının kullanımını denetleyeceğini belirtti ve yaptırımları şu sözlerle açıkladı: "Bu konuda da çok ısrarcıyız, yaptırımlarımız da ağır; asgari ücretin 10 katı, 20 katı. Üçüncüde de tekrarlandığı durumda okula kapatma cezası veriyoruz."

Tekin, yönetmelikte ders kitabı adıyla başka bir kitabın satılmasının mümkün olmadığının yer aldığını vurguladı ve velileri alışverişlerini bankacılık kanalıyla yapmaları konusunda uyardı. Banka kayıtları sayesinde kitap, yardımcı materyal, kırtasiye, kıyafet ve yemek fiyatlarındaki artışların denetlenebileceğini söyledi. Servis fiyatlarının ise UKOME kapsamında belediyelerin yetkisinde olduğunu hatırlattı.

Özel okul ücretleri ve sayısal veriler

Bakan Tekin, özel okul tercihlerinin zorunlu olmadığını belirtirken, özel okullara giden öğrencilerin oranının toplam öğrenci içinde yaklaşık yüzde 7 olduğunu söyledi. Türkiye’de yaklaşık 12 bin özel okul bulunduğunu aktaran Tekin, ücret dağılımıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

2 bin 29 okulun yıllık eğitim ücreti 200 bin liradan düşük; 3 bin 67 okulun ücreti 200 bin-400 bin lira aralığında. Özel okulların yarısının 400 bin liranın altında hizmet verdiğini belirten Tekin, ayrıca 82 özel okulun yıllık eğitim ücreti 1 milyon liranın üzerinde, 687 okulun ise 600 bin-1 milyon lira aralığında ücret aldığını ifade etti.

Öğretmen atamaları ve mülakatlar

Öğretmen atamalarının Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürütüleceğini hatırlatan Tekin, mülakat sürecinin sona erdiğini ve bu yıl son mülakatların yapıldığını söyledi. Mülakatlarla ilgili eleştirilere karşılık, "Sınav esnasında sesli ve görüntülü kayıt alındığını söylüyoruz. Kamera kaydı var. Bu kadar güvenlik tedbirini aldık. 'Bana haksızlık yapıldı.' diyen bir adayımız direkt suç duyurusunda bulunsun, itiraz etsin. Kamera kayıtlarını izleyelim. Adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını düşünen arkadaşımız varsa, onun hakkının en birinci savunucusu olacağımı taahhüt ediyorum." şeklinde konuştu.

Suriyeli öğrenciler ve geri dönüşler

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı öğrenci sayısıyla ilgili Tekin, "Geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla 900 bine yakın Suriyeli öğrencimiz vardı." bilgisini verdi. İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalara değinen Tekin, onurlu ve güvenli geri dönüş kapsamında şu ana kadar ayrılan öğrenci sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu söyledi. Suriye Eğitim Bakanı ile yapılan görüşmelerde, iki ülke eğitim sistemleri arasındaki entegrasyon, denklik ve teknik sorunların çözüldüğünü aktardı ve dönen öğrenci sayısının artacağını öngördüğünü belirtti.

Engelli öğretmen atamaları

Engelli öğretmen atamalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını söyleyen Tekin, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda hassasiyetine vurgu yaparak, her yıl engelli öğretmen ataması yapıldığını ve bu yıl da atama yapılacağını; sayının önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

Deprem bölgesi okullarında güçlendirme ve yıkım çalışmaları

Deprem bölgesindeki okulların denetlendiğini aktaran Tekin, güçlendirme ve yıkım kararı verilen okulların bulunduğunu, güçlendirme ihtiyaçlarının büyük oranda giderildiğini ve yık-yap kararı verilen okulların boşaltıldığını söyledi. Bilgileri paylaşan Tekin, "Türkiye genelinde deprem bölgesindeki 11 ilin dışındaki 280-300 okulumuz yıkım kararı verilerek boşaltıldı. 11 ilimizde 11 bin civarında dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla 11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki derslik sayısının yüzde 10 üzerine çıktık." dedi.

Bakan Tekin’in açıklamaları, Doğa Koleji sürecinden başlayıp özel okullarda denetim, öğretmen atamaları, Suriyeli öğrenci politikaları ve deprem sonrası güçlendirme çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Tekin, velilere ve öğrencilere yönelik güvence ve denetim mesajlarını yineledi.