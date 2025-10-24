Yusuf Tekin: İmam Hatip Okullarını "Uluslararası Marka" Yapacağız

Açılış Konuşması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Medeniyet Okumaları Projesi 2025-2026 Dönemi Açılış Merasimi"nde konuştu.

Konuşmasına Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi kampüsünde bulunduklarını belirterek başlayan Tekin, son dönemde gündeme gelen bir açıklamasına açıklık getirdi. Tekin, "Ben, 'İmam hatip okullarını bir marka haline getireceğiz.' dediğimde muhalefetin bunun üzerinde resmen tepindi. Kastettiğim şeyi anlamadan, dinlemeden, anlama ya da dinlemek için herhangi bir emek sarf etmeden konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

İmam Hatip Modelinin Uluslararası Boyutu

Tekin, imam hatip okullarının Türkiye'nin eğitim sisteminde önemli bir kurum olduğunu ve dünyada benzeri az bulunan bir uygulama olduğunu vurguladı. Balkanlar'daki denklik görüşmelerinden örnek vererek bazı ülkelerin imam hatipleri sadece din eğitimi veren kurumlar olarak algıladığını, oysa Türkiye'de bu okullarda hem pozitif bilimlerin hem de İslam bilimlerinin birlikte öğretildiğini söyledi.

"Benim kastettiğim şey, bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ürettiği bir marka." diyen Tekin, bu modelin uluslararası alanda tanınması gerektiğini ve bunun için çaba harcanacağını belirtti. Tekin, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerin heyecanını görmenin bu mesajı tekrar vurgulamasını sağladığını söyledi.

Eğitimde Kapasite ve Başarı

Tekin, Türkiye'nin derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve eğitim teknolojilerinin kullanımında dünya ortalamalarının üzerinde olduğunu belirterek bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Akademik başarıya ilişkin olarak PISA ve TIMSS sınavlarına atıfta bulunan Tekin, "En son TIMSS sınavları 2024 Aralık'ta açıklanan sınavlar da matematik ve fen bilimlerinde 2 kategori, 2 sınıf düzeyinde yapılıyor. Bizdeki karşılığı 4 ve 8'inci sınıflar. Fen bilimlerinde Avrupa'nın iyi ülkesiyiz. Her iki sınıf düzeyinde de her iki derste de OECD ülkelerinde ilk 5'in içindeyiz." dedi.

Tekin, fiziksel ve teknolojik kapasite ile akademik başarı açısından iyi bir noktada olduklarını ifade ederken, temel okuryazarlık becerilerinde uluslararası sınavların ölçtüğü bazı alanlarda Türkiye'nin diğer kategorilere göre daha düşük sıralarda olduğunu da kabul etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Okuryazarlık

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında uluslararası raporların da değerlendirildiğini söyleyen Tekin, kazanım odaklı eğitimden beceri odaklı bir modele geçildiğini belirtti. Bu kapsamda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 9 okuryazarlık tanımlaması yaparak buna odaklandık." ifadelerini kullandı.

Tekin, program kapsamında dil becerilerine yönelik "Dilimizin zenginlikleri" ve "Sözlük özgürlüktür" gibi etkinliklere ağırlık verildiğini, ayrıca ortaöğretimde tüm öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılım zorunluluğunun getirildiğini söyledi. Medeniyet Okumaları Projesi'nin de bu sürecin tamamlayıcı unsuru olacağına dikkat çekti.

Program Detayları ve Kapanış

Konuşmasının ardından Tekin'e TDED Başkanı Ekrem Erdem tarafından bir kitap takdim edildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yusuf Tekin, Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde öğrencilerce kurulan stantları da gezdi.

Tekin, konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, imam hatip modelinin daha ileri taşınması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

