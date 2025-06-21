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YÜZAG'ın İlk İl Temsilciliği Bilecik'te Açıldı

YÜZAG'ın ilk il temsilciliği Bilecik'te açıldı. Etkinlikte Genel Başkan Topuz, Bilecik'in tarihi önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 20:08
YÜZAG'ın İlk İl Temsilciliği Bilecik'te Açıldı

Bilecik'te YÜZAG Temsilciliği Açıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği (YÜZAG) ilk il temsilciliğini açtı. Açılış etkinliği, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde düzenlendi.

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde Dua

Etkinlik öncesinde YÜZAG Genel Başkanı Güleser Topuz ve beraberindekiler, türbeyi ziyaret ederek dua etti. Ziyaret, katılımcılara manevi bir atmosfer sundu.

Osmanlı'nın Temelleri ve YÜZAG'ın Vizyonu

Katanlar, geleneksel alp kıyafeti giymiş jandarma personelinin nöbet değişimini izleme fırsatı bulurken, YÜZAG Genel Başkanı Topuz, Bilecik'in tarihsel önemine dikkat çekti. Topuz, "Burası kökleri imanla, cesaretle ve irfanla yoğrulmuş büyük bir milletin, Anadolu’daki ilk karargahıdır." dedi.

Topuz, konuşmasına devam ederek, "Çıktığımız bu yolda Anadolu’daki ilk teşkilatlanma adımımızı Bilecik’te atmayı bir tercih değil sorumluluk olarak görüyoruz. Burası, yalnızca bir açılış değil; inançla, kararlılıkla ve dualarla örülmüş bir yürüyüşün niyet beyanıdır." ifadelerini kullandı. Ayrıca, aile ve gençlik için başlatılan bu niyetin hayırla tamamlanması temennisinde bulundu.

Etkinlik Sonrasında İkramlar

YÜZAG İl Temsilcisi Büşra Dursun da katılımcılara hitap etti. Organizasyon, fotoğraf çekimi ve pilav ikramıyla sona erdi. Etkinlikte, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, dernek üyeleri ile diğer ilgililer katıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneğinin (YÜZAG) ilk il...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneğinin (YÜZAG) ilk il temsilciliğinin açılması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneğinin (YÜZAG) ilk il...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneğinin (YÜZAG) ilk il temsilciliğinin açılması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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