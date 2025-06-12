YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Vanlı Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği Başlatıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için hayata geçirilen yeni destek programı, güçlü bir dayanışma örneği sergiliyor. Üniversitenin kadın çalışanları ve öğrenci toplulukları, israfla mücadele ve yeniden kullanım bilinci oluşturmak amacıyla ‘Giyim Mağazası’ projesini başlattı.

Giyim Mağazası Projesi

Kadın Çalışanları Derneği ve Kadın Çalışmaları Topluluğu iş birliğiyle yürütülen bu projede, evlerde atıl durumda bulunan temiz kıyafetler toplanarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Gönüllü destek projesi, doktorlar, öğretim üyeleri, hemşireler ve idari personelden oluşan yaklaşık 150 kişiyi kapsıyor.

Her Hafta Belirlenen Günlerde Öğrencilere Hizmet Verecek

Giyim Mağazası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üniversitelerde kurduğu Genç Ofis bünyesinde yaklaşık bir ay önce faaliyete geçti. Belirlenen günlerde kapılarını öğrencilere açan mağaza, modern ve kullanılabilir kıyafetlerin ücretsiz olarak sunulması ile büyük ilgi gördü. Bu uygulama sayesinde öğrenciler, kendilerini daha iyi ifade etme ve sosyal hayata aktif katılım sağlama fırsatı buluyor.

Proje hakkında bilgi veren yetkililer, internet alışverişlerinin yaygınlaşmasına paralel olarak, birçok kıyafetin kısa sürede kullanılmadığını belirtirken, “Bu projeyle hem dayanışmayı güçlendirmeyi hem de tüketim kültürüne dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Kadınlarımız birçok alanda kendini ispatlamış bireyler. Bu bilinçle, öğrenci topluluklarımızla el ele verdik ve ailelerimizden topladığımız temiz giysileri öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Daha çok öğrenciye ulaşmak için iş dünyasının da desteğini bekliyoruz” mesajını verdiler.