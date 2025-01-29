Zelenskiy'den Putin'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Zelenskiy'den, Putin'e Uluslararası Baskının Artırılması Çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na son verecek bir anlaşmanın yapılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik uluslararası baskının daha da artırılması çağrısı yaptı. Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güvenlik Garantileri Üzerine Vurgular

Savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapılabilmesi için Putin'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini belirten Zelenskiy, ülkesine daha geniş güvenlik garantileri sağlanması gerektiğini ifade etti. Avrupa tarafından verilen garantilerin “tek başına yeterli” olmadığını vurgulayan Zelenskiy, “Avrupa, ABD'nin güvenlik garantisi olmadan bunun yeterli olmayacağının farkında. Putin, Avrupa'dan korkmuyor.” şeklinde konuştu.

Trump'ın Yaptırım Açıklaması

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın savaşı bitirecek bir anlaşmaya varılmaması durumunda daha ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacağına dair söylemini hatırlatan Zelenskiy bunu “adil ve haklı” olarak değerlendirdi. Zelenskiy, “Putin'in tam olarak korktuğu şey de bu. (Putin) Güçlü bir Trump'ın, Ukrayna'yı desteklemesini istemiyor. Çünkü bu güçlü bir Ukrayna demek.” dedi.

Önleyici Yaptırım ve Silah Talepleri

Zelenskiy, savaştan önce dönemin ABD Başkanı Joe Biden'dan “silah ve önleyici yaptırım” talebinde bulunduğunu, ancak silahların yalnızca “işgalin gerçekleşmesi” durumunda sağlanacağı cevabını aldığını belirtti. Aynı zamanda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de bunu sorduğunda, ABD'nin onayı olmadan “yapamayacaklarını” söylediklerini aktardı. “Yani ilk başta Ukraynalılar tek başlarına bırakıldı.” ifadelerini kullandı.

Trump'ın Açıklamaları ve Savaşın Seyrine Dair

Trump, 22 Ocak'ta Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şimdi uzlaşın ve bu saçma savaşı durdurun. Yoksa işler daha da kötüye gidecek. Eğer yakın zamanda bir anlaşma yapmazsak, Rusya'ya yaptırım uygulamaktan ve Rusya'dan ABD'ye satılan her şeye yüksek düzeyde gümrük vergisi uygulamaktan başka çarem kalmayacak.” değerlendirmesinde bulunmuştu.