Zelenskiy'den Riyad'daki Barış Toplantısına Sert Eleştiri

Zelenskiy, Odessa'ya Hava Saldırısını Kınadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Odessa'ya yaptığı hava saldırısını kınayarak, saldırılar sürerken Suudi Arabistan'daki barış toplantısının 'üzücü' olduğunu ifade etti.

Odessa'daki Enerji Tesislerine Saldırı

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusu'nun dün gece Odessa’daki enerji tesislerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini belirtti. Ülkesine yönelik Rus saldırılarının 3 yıldır devam ettiğine dikkat çeken Zelenskiy, bu süreçte sivil ve enerji altyapılarının hedef alındığını açıkladı.

Riyad'daki Toplantı ve Yanlış İfadeler

Zelenskiy, ABD ve Rusya heyetlerinin, Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefleriyle Riyad'da bir araya gelmesini değerlendirerek, "Dün Riyad'daki üzücü toplantının ardından Rus temsilcilerinin enerji sektörüne saldırmadıkları yönündeki yalanları bir kez daha ortaya çıktı." dedi.

Odessa'da Elektriksizlik Sorunu

Saldırılar nedeniyle Odessa'da 13 okulun ve en az 160 bin kişinin elektriksiz ve ısıtmasız kaldığını aktaran Zelenskiy, Moskova yönetimine güvenmediklerini vurgulayarak, "Barış uğruna onlara baskı yapılmalı." şeklinde konuştu.