Zelenskiy: Moskova’dan 'Gelecek Yıl Savaş Yılı' Sinyalleri

Zelenskiy: Moskova’dan "Gelecek Yıl Savaş Yılı Olacağına Dair Sinyaller Aldık"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya liderliğinden gelen açıklamaların ardından yayınladığı video mesajında dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Zelenskiy, "Bugün Moskova’dan, gelecek yılın savaş yılı olacağına dair yeni sinyaller aldık. Bu sinyaller sadece bize yönelik değil. Ortaklarımızın bunu görmesi önemli. Özellikle de Rusya’nın savaşı bitirmek istediğini sık sık söyleyen ABD’deki ortaklarımızın" dedi.

Zelenskiy, Rusya’nın açıklamalarının dikkate alınması ve uygun tepkinin verilmesi gerektiğini vurguladı. Rusların diplomatik girişimleri baltalayabileceğini, bazı maddeler üzerinden baskı kurup Ukrayna’nın topraklarını ilhak etme arzularını örtbas etmeye çalışabileceklerini ifade etti.

Ukrayna’nın karşı karşıya olduğu tehdidin Avrupa’daki diğer ülkelere de yönelme ihtimaline dikkat çeken Zelenskiy, "Bu Rus tarih çılgınlığına karşı gerçek bir koruma gerekiyor ve şu anda tüm ortaklarımızla bu korumanın gerçekten sağlanması için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Zelenskiy, güvenlik garantileri ile birlikte Rus varlıklarına ilişkin finansal ve siyasi kararlar alınması gerektiğini belirterek, "Tüm ortaklarımızın gerçeği görmeli, kabul etmeli ve buna göre hareket etme cesaretini göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

Putin: "Rusya tarihi topraklarını askeri yöntemlerle kurtaracaktır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Kurulu’nun genişletilmiş toplantısında Ukrayna’daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin, "Bu yıl korunaklı kaleler haline getirilen büyük şehirler de dahil olmak üzere 300’den fazla yerleşim yerini kurtardık. Askeri harekatımız şüphesiz ki başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Putin, diplomasiye öncelik verdiklerini söylerken, "Ancak Ukrayna tarafı ve yabancı destekçileri önemli müzakerelere yanaşmazsa, Rusya tarihi topraklarını askeri yöntemler aracılığıyla kurtaracaktır" şeklinde konuştu. Ayrıca, güvenlik için bir tampon bölgenin oluşturulması ve genişletilmesinin sık sık gündeme getirileceğini söyledi.

Zelenskiy’nin uyarılarıyla Putin’in açıklamaları arasındaki gerilim, uluslararası kamuoyunun ve müttefiklerin tepki ve politika belirleme sürecinde belirleyici olmaya devam edecek.

