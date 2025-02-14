Zelenskiy, Rusya'nın İşgal Ettiği Bölgeleri Tanımayacak

Ukrayna’nın Toprak Bütünlüğü Kırmızı Çizgi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri asla "Rus toprağı olarak" tanımayacaklarını söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı ve ABD ile Görüşmeler

Zelenskiy, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamındaki basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Konferans çerçevesinde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile de görüşeceğini belirten Zelenskiy, iki gün önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlattı.

NATO ile Entegrasyon Konusu

Trump ve bazı ABD’li üst düzey yetkililerin Ukrayna'nın NATO ile entegrasyonu hakkındaki açıklamalarına değinen Zelenskiy, ABD'nin bugün Ukrayna’nın NATO üyeliği hakkında konuşmaya hazır olmadığını savundu. NATO ile entegrasyonunun, Ukrayna'nın güvenliği için en kolay çözüm olduğunu vurgulayan Zelenskiy, güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Askeri Hazırlık ve Güvenlik Garantileri

Zelenskiy, devam eden Rusya-Ukrayna savaşının adil bir şekilde sona erdirilmesi için gereken çözümler ve güvenlik garantileri konusunda ABD ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirtti. Kendileri için Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kırmızı çizgi olduğunu novamente vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna bölgelerini "Rus toprağı olarak" asla tanımayacaklarının altını çizdi.

Askeri Güç Gereksinimi ve İstihbarat Bilgileri

Zelenskiy, NATO üyesi olmadığı sürece Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarını önlemesi için 1,5 milyon askerin yer aldığı bir orduya ihtiyaç duyacağını ifade etti. Ukrayna istihbaratından aldığı bilgilere göre, Rusya'nın Belarus dahil olmak üzere 100-150 bin askerden oluşan 15 tümen hazırlamayı planladığını öne sürdü.

Donetsk Bölgesindeki Son Durum

Zelenskiy, Ukrayna'daki en sıcak çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk bölgesine bağlı Pokrovsk şehri yönündeki cephe hattındaki son durum hakkında da bilgi vererek, "Pokrovsk yönündeki durumun son günlerde iyileştiğini belirtmek önemli" dedi.