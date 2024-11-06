Zelenskiy, Trump'ı Güç Yoluyla Barış Anlayışı Dolayı Tebrik Etti

Zelenskiy'den Trump'a Tebrik Mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'deki başkanlık seçimlerinde zafer ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Toplantı ve Ortak Hedefler

Mesajında Trump'ı "etkileyici zaferi" için kutlayan Zelenskiy, eylül ayında Trump ile gerçekleştirdikleri başarılı toplantıyı da hatırlatarak, "O toplantıda Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını, Zafer Planı ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına son verme çözümlerini ayrıntılı olarak ele almıştık." dedi.

Adil Barış İçin İşbirliği Vurgusu

Zelenskiy, Ukrayna'da adil bir barışın sağlanması konusunda Trump ile ortak çalışma arzularını dile getirerek, "Bu, tam olarak Ukrayna'da adil barışı pratikte yaklaştırabilecek ilkedir." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İki Partili Destekten Umutlu

ABD'de, Ukrayna'ya yönelik güçlü iki partili desteğin devam edeceğine inandıklarını belirten Zelenskiy, "Başkan Trump'ın kararlı liderliği altında güçlü bir Amerika Birleşik Devletleri dönemini sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Askeri Güç ve İşbirliği Hedefleri

Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa'nın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu vurgulayarak, müttefiklerin desteği ile Avrupa'da ve Transatlantik topluluğunda uzun vadeli barış ve güvenliği sağlamak konusundaki kararlılıklarını yineledi. Ayrıca, ABD ile siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirme arzusunu da ifade etti.

Kişisel Kutlama İsteği

Zelenskiy, Trump'ı şahsen tebrik etmeyi ve Ukrayna'nın ABD ile stratejik ortaklığını güçlendirme yollarını görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Trump, seçim zaferini duyurduğu konuşmasında savaşın sonlandırılacağına dair sözler vermişti.