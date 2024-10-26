Zelenskiy, Yabancı Subaylara İzin Veren Yasayı Onayladı

Ukrayna'da yabancı subayların orduda görev almasına olanak tanıyan yasa, Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından onaylandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 23:57
Zelenskiy, Yabancı Subaylara İzin Veren Yasayı Onayladı

Zelenskiy, Yabancı Subayların Orduda Görev Almasına İzin Verdi

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yabancı uyruklu kişilerin ve Ukrayna vatandaşı olmayanların orduda subay olarak görev almasına imkan tanıyan yeni bir yasayı onayladı.

Ukrayna Parlamentosu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, yabancıların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev alma yasa tasarısını imzaladığı bildirildi.

10 Ekim'de kabul edilen bu yasa ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Devlet Özel Taşıma Servisi ve Ukrayna Ulusal Muhafız Teşkilatı’nda yabancıların sözleşmeli askerlik hizmeti yapabilmelerine dair bazı yasal düzenlemeler gerçekleştirildi.

Rusya'dan Gelen Tepkiler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'nin bu kararına sert bir tepki göstererek, "Böylece, yabancı komutanlar, Ukraynalıların işini daha aktif bir biçimde bitirecek. Aksi takdirde bir Ukraynalı, diğer bir Ukraynalıyı ölüme göndermeyecek. Zelenskiy'e bunun için para verilmiyor." şeklinde konuştu.

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