Zeybekci: İBB'deki Yolsuzluk İddiaları ve Atatürk'ün Adı Üzerine Sert Eleştiriler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Uşak'ta yolsuzluk iddiaları hakkında sert konuştu ve Atatürk'ün isminin kullanılmamasını istedi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 22:21
Zeybekci: İBB'deki Yolsuzluk İddiaları ve Atatürk'ün Adı Üzerine Sert Eleştiriler

Zeybekci, Uşak'ta İftar Programında Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Uşak'ta düzenlenen "Vefa İftarı"nda konuşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile ilgili düşündürücü açıklamalarda bulundu.

Atatürk'ün Adı Kirletilmesin

Zeybekci, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanarak yapılan yolsuzluk ve hırsızlık iddialarına dikkat çekti. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bari kirletmeyin. Bari onu burada kullanmayın. Mevzu bahis olan hırsızlık, yolsuzluk." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Projeleri ve Hizmet Anlayışı

Partisinin milletin hizmetkârı olma anlayışına sahip olduğunu belirten Zeybekci, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana birçok projeyi hayata geçirdiğini vurguladı. "Yapılamaz denilen her şeyi yaptık. İktidara geldiğimiz günden bu yana başımızı öne eğecek, yüzümüzü kızartacak hiçbir icraatımız olmamıştır" dedi.

Sözlerini Sarsıcı Biçimde Sürdürdü

İBB'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Zeybekci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den ve yönetimden, bu iddialar doğru çıkarsa siyaseti bırakma çağrısında bulunmasını istedi. "Biliyorlar hepsi gerçek. Çünkü hepsi onların içinden geldi. Yüzlerce milyarlık yolsuzluklardan bahsediliyor," diyerek iddiaların ciddiyetine dikkat çekti.

Hizmet Gaye ve Mücadele

Zeybekci, AK Parti olarak millete hizmet etmeye devam edeceklerinin sözünü verdi. "Bu aziz millete hizmet etmeyi Allah'ın bir lütfu olarak gören bizler, hizmet etmeye devam edeceğiz," dedi.

Etkinlikte AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı. Programa ayrıca AK Parti MKYK üyesi Umut Tuncer de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci , AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından kent...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci , AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı" programına katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci , AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından kent...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci , AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı" programına katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsveç'teki Türk Toplumu İftar Programında Buluştu
2
Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff'tan Hamas Açıklamaları
3
Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Duygu Dolu Konser
4
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu
5
Alanya'da Yamaç Paraşütü Kazası: Bir Pilot Yaralandı
6
Çorum'da Kayınvalidesini Öldüren Damat Gözaltında
7
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Kayseri'de İftar Programında Konuştu

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!