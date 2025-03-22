Zeybekci: İBB'deki Yolsuzluk İddiaları ve Atatürk'ün Adı Üzerine Sert Eleştiriler

Zeybekci, Uşak'ta İftar Programında Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Uşak'ta düzenlenen "Vefa İftarı"nda konuşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile ilgili düşündürücü açıklamalarda bulundu.

Atatürk'ün Adı Kirletilmesin

Zeybekci, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanarak yapılan yolsuzluk ve hırsızlık iddialarına dikkat çekti. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bari kirletmeyin. Bari onu burada kullanmayın. Mevzu bahis olan hırsızlık, yolsuzluk." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Projeleri ve Hizmet Anlayışı

Partisinin milletin hizmetkârı olma anlayışına sahip olduğunu belirten Zeybekci, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana birçok projeyi hayata geçirdiğini vurguladı. "Yapılamaz denilen her şeyi yaptık. İktidara geldiğimiz günden bu yana başımızı öne eğecek, yüzümüzü kızartacak hiçbir icraatımız olmamıştır" dedi.

Sözlerini Sarsıcı Biçimde Sürdürdü

İBB'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Zeybekci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den ve yönetimden, bu iddialar doğru çıkarsa siyaseti bırakma çağrısında bulunmasını istedi. "Biliyorlar hepsi gerçek. Çünkü hepsi onların içinden geldi. Yüzlerce milyarlık yolsuzluklardan bahsediliyor," diyerek iddiaların ciddiyetine dikkat çekti.

Hizmet Gaye ve Mücadele

Zeybekci, AK Parti olarak millete hizmet etmeye devam edeceklerinin sözünü verdi. "Bu aziz millete hizmet etmeyi Allah'ın bir lütfu olarak gören bizler, hizmet etmeye devam edeceğiz," dedi.

Etkinlikte AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı. Programa ayrıca AK Parti MKYK üyesi Umut Tuncer de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci , AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı" programına katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci , AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı" programına katılarak konuşma yaptı.