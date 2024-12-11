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Zeybekci, Kuala Lumpur'da Russia-Islamic World Forum'a Katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Kuala Lumpur'da Türkiye'yi temsil ederek ekonomik işbirliği konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:14
Zeybekci, Kuala Lumpur'da Russia-Islamic World Forum'a Katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Kuala Lumpur'daki Forum'a Katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'yi temsil ederek Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Russia-Islamic World Forum etkinliğine katıldı.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeybekci etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye'nin küresel ekonomi politikaları, Rusya ile ticaret ilişkileri ve İslam dünyasıyla işbirliği stratejileri üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Zeybekci, özellikle ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Rusya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerle olan ticaret ilişkilerine dair veriler sunarak, Rusya'nın İİT ülkelerine yaptığı ihracatın yaklaşık 90 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bunun Rusya'nın toplam ihracatının yüzde 18'ini oluşturduğunu belirtti.

Buna ek olarak, Zeybekci, Rusya'nın İİT ülkelerinden yaptığı ithalatın ise yaklaşık 30 milyar dolar olduğunu ve bu durumun toplam ithalatının yüzde 9'una denk geldiğini ifade etti.

Zeybekci, Rusya'daki Müslüman nüfusun, Rusya ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını belirterek, bu bağlamda Rusya'nın Müslüman halkının ülkeler arasındaki işbirliğini kolaylaştıran bir avantaj oluşturduğunu vurguladı.

Zeybekci, Rusya ve İslam dünyası arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bu alandaki işbirliklerine dair önerilerde bulundu. Uluslararası işbirliği, İslami finans ve yatırım, helal endüstri, bilim ve teknoloji, altyapı geliştirme, insan kaynakları, turizm ve kültür gibi alanlarda sinerji oluşturulmasının önemini kaydetti.

Zeybekci, bu çabalar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'a teşekkür ederek, Türkiye'nin karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesi doğrultusunda bu tür girişimleri desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

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