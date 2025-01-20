Zeytin Dalı Harekatı'nın Yedinci Yıl Dönümünde MSB'den Anma Mesajı

MSB, Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. yıl dönümünde şehitleri andı ve gazilere sağlıklı bir yaşam diledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:28
Zeytin Dalı Harekatı'nın Yedinci Yıl Dönümünde MSB'den Anma Mesajı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. Yıl Dönümü Kutlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. yıl dönümünü kutladı. Bakanlık, bu önemli tarihi etkinlik kapsamında, şehitleri ve gazileri andı.

Harekatın Anlamı ve Önemi

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, harekatın "bir destanın adı" olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlamak amacıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirmiştir. 7. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu paylaşım, Zeytin Dalı Harekatı'nın getirdiği güvenlik sağlama çabalarının ve kahraman Türk askerinin fedakarlıklarının önemini yeniden hatırlatmış oldu.

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