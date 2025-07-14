Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

Ziraat Bankası'ndan Müjdeli Haber

Milyonlarca vatandaşa beklenen müjdeli haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Banka, evini yenileyenler, yeni bir yuva kuranlar ya da sadece bir mobilya almak isteyenler için 10.000 TL'ye varan ödemeler yapacağını açıkladı.

Yılın En İyi Fırsatı: Bankkart Kampanyası

Bankkart kampanyaları her ay yenilenirken, Temmuz 2025'te geçerli olacak yeni kampanya ile 10.000 TL geri iade fırsatı sunuluyor. Bu kampanya, yüksek tutarlı mobilya alışverişi yapacak tüketiciler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Mobilya Alışverişlerinde Kazanma Fırsatı

Kampanya, 1 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olup, Bankkart anlaşmalı mobilya və dekorasyon sektöründeki üye iş yerlerinden yapılacak alışverişlerde kazanç elde edilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Kampanya Kayıt Zorunluluğu Var

Ziraat Bankası kampanyasından faydalanabilmek için alışveriş yapmadan önce kampanya kaydı zorunluluğu bulunmakta. Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr web sitesine giriş yaparak 'Kampanyalar' sekmesinden 'Mobilya Alışverişlerinize 10.000 TL Bankkart Lira' kampanyasını bulmak ve kayıt yaptırmak gerekiyor.

Ne Kadar Bankkart Lira Kazanacaksınız?

Kampanya kapsamında kazanılacak tutar, yapılan harcamaya göre değişiklik göstermektedir. İşte detaylar: