Zonguldak Gemi Faciasını Arkasındaki Detay Duyanları Kahretti: Son Kez Sefere Çıkmış!

Zonguldak açıklarında 19 Kasım’da batan kuru yük gemisindeki 12 mürettebattan 5’inin cesedine ulaşılırken, 7 denizcinin akıbeti henüz belli değil. Kayıp denizcilerden biri olan Ömer Hebip’in, kazadan önce son sefer diyerek yola çıktığı ve evlenmeyi planladığı ortaya çıktı.

Zonguldak Gemi Faciasını Arkasındaki Detay Duyanları Kahretti: Son Kez Sefere Çıkmış!
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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan Türk bandralı “Kafkametler” adlı gemi, fırtına sebebiyle karaya oturarak batmıştı. Geminin 12 mürettebatından 1’inin cansız bedenine ulaşıldı. 11 kişiden ise hala haber alınamadı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, gemiden gelecek mutlu haber için ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor.

Facianın Arkasında Yatan Ayrıntı Duyanları Üzdü

Hala arama çalışmalarının devam ettiği kayıp denizcilerin aileleri çalışmaları yakından takip ediyor. Gemide yağcı olarak görev yapan 43 yaşındaki Ömer Hebip’in ailesinden alınan bilgiye göre, Hebip’in son sefer niyetiyle çıktığı öğrenildi. Son kez çıktığı görevde kazaya yakalanan denizcinin ailesi ekiplerden gelecek haberi bekliyor.

Ömer Hebip’in ablası Gülperi Bebek, kardeşinin denizci olarak dünyanın çeşitli ülkelerine gittiğini söyledi. Bebek açıklamasında “Bu son sefere gidişiydi, bir daha sefere gitmeyeceğini söylemişti. Bu seferden geldiği zaman evlenmeyi düşünüyordu” ifadelerini kullandı.

Gülperi Bebek son olarak 18 Kasım Cumartesi günü kardeşinin kendisini aradığını ancak telefondan ses alamadığı için görüşemediğini belirtti. Hemen ardından kardeşini aradığını ama bu defa da onun telefona cevap vermediğini ifade ederek, yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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