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Zonguldak'ın Kurtuluşunun 104. Yılı ve Uzun Mehmet Anıldı

Zonguldak, kurtuluşunun 104. yılını ve kömürün keşfini Uzun Mehmet'i anarak kutladı. Etkinlikte konuşmalar, gösteriler ve sergiler yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 15:30
Zonguldak'ın Kurtuluşunun 104. Yılı ve Uzun Mehmet Anıldı

Zonguldak'ın Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü

Zonguldak'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü ve taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'i Anma Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Valilik önünde gerçekleştirilen resmi törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam etti.

Başkan Kayınova'dan Anlamlı Mesajlar

Zonguldak Belediye Başkan Vekili Atınç Kayınova, şehirlerinin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade etti. Uzun Mehmet'in yalnızca Zonguldak için değil, ülke için de büyük öneme sahip bir figür olduğunu dile getiren Kayınova, "Zonguldak’ın kurtuluşunu sadece askeri bir başarı olarak görmek eksik olur. Bu kurtuluş, milli servet madenlerimizin milletin malı olması açısından da büyük bir kazanımdır," dedi.

Etkinlikler ve Anma Töreni

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaketler verilirken, bir resim sergisi de ziyaretçilere açıldı. Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından Zonguldak'ın kurtuluşu ve kömürün önemi üzerine konuşmalar yapıldı.

TCG Tekirdağ Gemisi ve TCSG 301i Ziyarete Açıldı

Bu yıl, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla TCG Tekirdağ Gemisi ve TCSG 301 Sahil Güvenlik Botu halkın ziyaretine açıldı.

Uzun Mehmet'in Tarihi Öyküsü

Uzun Mehmet’in kömürün bulunuşu ile ilgili öyküsü, 1820-1829 yıllarını kapsıyor. Uzun Mehmet, Ereğli’ye bağlı Kestaneci köyünden bir askerdir. Terhis olurken subayları kendisine kömür numunesi gösterir ve memleketine döndüğünde siyah taş aramasını isterler.

Bir gün Neyren köyü civarındaki değirmende dolaşırken siyah taşlar bulur. Askere gösterilen yanıcı taş aklına gelir ve bu taşlardan birkaçını toplayarak ocağa atar. Taşların yandığını görünce büyük bir sevinç yaşar. Ertesi gün gizlice aynı yere giderek daha fazla arama yapar ve bulduğu kömür numunelerini İstanbul'a götürerek II. Mahmut tarafından 50 altın ile ödüllendirilir. Böylece 8 Kasım 1829 tarihi, kömürün bulunuşu olarak kayda geçer.

Ancak, Ereğli Ayanı Hacı İsmail Ağa, Uzun Mehmet’in bu keşfini hazmedemez ve onu İstanbul'a gitmeden önce öldürtür.

Zonguldak'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü ve taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'i Anma Günü...

Zonguldak'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü ve taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'i Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Zonguldak'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü ve taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'i Anma Günü...

Zonguldak'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü ve taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'i Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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