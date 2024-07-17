Zonguldak Kilimli'de kaçak madende göçük meydana geldi! 1 işçi hayatını kaybetti

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADENDE GÖÇÜK: MUSTAFA KURU HAYATINI KAYBETTİ



Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan ruhsatsız bir maden ocağında meydana gelen göçük, 51 yaşındaki Mustafa Kuru'nun yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye ekipleri, olayın ardından hemen harekete geçti ve yoğun çaba sonucunda Kuru'nun cansız bedenine ulaştı.

Olay, Kilimli ilçesi Yenimahalle köyünde, kaçak olarak işletilen bir maden ocağında gerçekleşti. Mustafa Kuru'nun göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda Kuru'ya ulaştı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Kuru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.



8 SAAT SÜREN KURTARMA ÇALIŞMALARI

Göçüğün ardından, Kuru'nun çıkarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. AFAD ve TTK Tahlisiye ekipleri, 8 saat süren zorlu bir operasyonla Mustafa Kuru'nun cansız bedenini göçük altından çıkardı. Kuru'nun bedeni, otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Göçüğün meydana geldiği maden ocağının, Mustafa B. adlı bir kişiye ait tapulu arazi üzerinde ruhsatsız olarak açıldığı belirlendi. Arazi sahibi Mustafa B.'nin daha önce maden kanununa muhalefet suçundan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından Kilimli Kaymakamı ve diğer yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve kaçak maden ocağı ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.



MUSTAFA KURU'NUN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Yetkililer, olayda yaşamını kaybeden Mustafa Kuru'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Mustafa Kuru'nun bir süre önce emeklilik primini doldurduğu ve iki çocuğundan birinin Ankara'da üniversite öğrenimi gördüğü öğrenildi. Ailenin acısı büyük, çevre halkı ise yasa boğuldu.

Bu olay, Zonguldak ve çevresinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarının ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kaçak maden ocakları, hem işçilerin hayatını tehlikeye atmakta hem de çevreye büyük zararlar vermekte. Yetkililer, bu tür ocaklarla mücadele konusunda daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.



Yetkililer, kaçak maden ocaklarında çalışmanın yasadışı olduğunu ve büyük riskler taşıdığını belirtti. Vatandaşların, bu tür ocaklarda çalışmaktan kaçınmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı

