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Zonguldak'ta Babalar Günü Kutlaması: Maden Ocağında Duygusal Anlar

Zonguldak'ta çocuklar, babalarının maden ocağında yaşadığı duygusal anları Babalar Günü'nde kutladı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 16:49
Zonguldak'ta Babalar Günü Kutlaması: Maden Ocağında Duygusal Anlar

Zonguldak'ta Maden İşçilerine Babalar Günü Sürprizi

Zonguldak'ta, yer altında çalışan maden işçilerine Babalar Günü dolayısıyla anlamlı bir sürpriz yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı' kapsamında, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde özel bir etkinlik düzenleme kararı aldı.

Özel Etkinlik Programı

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri çerçevesinde organize edildi. Etkinlik kapsamında, maden işçilerinin çocukları ve eşleri müesseseye davet edildi.

Vardiya çıkışında kuyu başında, sevdikleriyle karşılaşan madenciler duygusal anlar yaşadı. Kutlama sırasında, geleneksel pasta kesme etkinliği de gerçekleştirildi.

Duygusal Anlar ve Aile Bağları

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, madencilerin Babalar Günü'nü kutlayarak, “Aile, toplumsal yapının temelidir. Bu tür buluşmalarla hem aile bağlarını pekiştiriyor hem de emeğin kıymetini birlikte yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda, katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Zonguldak'ta yer altında çalışan maden işçilerine Babalar Günü dolayısıyla sürpriz yapıldı....

Zonguldak'ta yer altında çalışan maden işçilerine Babalar Günü dolayısıyla sürpriz yapıldı. Vardiya çıkışında kuyu başında sevdikleriyle karşılaşan madenciler, duygusal anlar yaşadı. Etkinlikte ayrıca pasta kesildi.

Zonguldak'ta yer altında çalışan maden işçilerine Babalar Günü dolayısıyla sürpriz yapıldı....

Zonguldak'ta yer altında çalışan maden işçilerine Babalar Günü dolayısıyla sürpriz yapıldı. Vardiya çıkışında kuyu başında sevdikleriyle karşılaşan madenciler, duygusal anlar yaşadı. Etkinlikte ayrıca pasta kesildi.

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