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Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 23:17
Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta yaşanan üzücü bir olayda, denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi Uğur Ayaz (22) hastanede hayatını kaybetti. Olay,Tersane Plajı'nda arkadaşlarıyla denize giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nün 3. sınıf öğrencisi olan Ayaz'ın suda hareketsiz bulunmasıyla gelişti.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Uğur Ayaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen Ayaz kurtarılamadı. Genç öğrencinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Hastane önünde, üzüntü içerisinde olan arkadaşlarını teselli etmeye çalışan Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Zonguldak BEUN Hastanesi Başhekimi Burak Bahadır da olayın acısını paylaştı. Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rektör Özölçer'in ifadelerine yer verildi: "Uğur Ayaz'ı ani olarak kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli öğrencimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

Zonguldak'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede...

Zonguldak'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastane önünde gözyaşı döken öğrencileri, Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Zonguldak BEUN Hastanesi Başhekimi Burak Bahadır teselli etti.

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