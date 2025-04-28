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Zonguldak'ta Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 7 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'ta düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda 7 zanlı adliyeye çıkarıldı, 4 zanlı ise serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 10:08
Zonguldak'ta Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 7 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'ta Kaçak Silah İmalatı Operasyonu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Operasyon ve Gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Karadeniz Ereğli KOM Büro Amirliği ekipleri, kentte silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı gerçekleştiren şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Eş zamanlı olarak farklı adreslere düzenlenen operasyonda, toplam 11 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Adliyeye Sevk Edilen Zanlılar

Emniyet işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Diğer 4 zanlının ise 26 Nisan'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

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