Zonguldak'ta Şap Hastalığı Şüphesiyle Köyde Karantina Uygulanıyor

Zonguldak'ta Şap Hastalığı Şüphesiyle Karantina Uygulaması

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Güllük köyünde, şap hastalığı şüphesi nedeniyle karantina önlemleri alındı. İlçedeki bir hayvancılık işletmesinde tespit edilen iki büyükbaş hayvanda şap hastalığı belirtileri üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Koruma ve Gözetim Bölgeleri Oluşturuldu

Şap hastalığı şüphesiyle alınan numunelerin ardından, 10 kilometre çapında koruma ve gözetim bölgeleri belirlendi. Duyarlı hayvan türlerinin bu alanlar içinde hareket etmeleri yasaklandı. Ayrıca, Karadeniz Ereğli'de 34, Kozlu'da 20 ve merkezde 2 köy ve mahallede hayvan hareketleri kısıtlandı.

Aşılama Çalışmaları Başlatıldı

Hastalık tespit edilen köyde ve çevresindeki koruma ile gözetim bölgelerinde mihrak aşılama çalışmaları sürdürülüyor. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde karantina başlatıldı. İlçeye bağlı Güllük köyündeki bir hayvancılık işletmesinde iki büyükbaş hayvanda şap hastalığı şüphesi bulunması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde karantina başlatıldı. İlçeye bağlı Güllük köyündeki bir hayvancılık işletmesinde iki büyükbaş hayvanda şap hastalığı şüphesi bulunması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.