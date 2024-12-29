Zoran Milanovic Hırvatistan'da İkinci Kez Cumhurbaşkanı Seçildi

Hırvatistan'da Seçim Sonuçları

Hırvatistan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandık çıkış anketlerine göre Zoran Milanovic, Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından desteklenerek ikinci kez cumhurbaşkanı unvanını kazandı. Sandıklar yerel saat 19.00'da kapanırken, Ipsos araştırma şirketi tarafından yayımlanan anket sonuçları dikkat çekti.

Milanovic'in Başarısı

İlk turda, Milanovic oyların %50,74'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Teşekkür ederim." diyerek destekçilerine minnettarlığını belirtti.

Rakipler ve Oy Dağılımı

Milanovic'in en büyük rakibi, merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac oldu ve oyların %19,04'ünü alarak seçimleri ikinci sırada tamamladı. Oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Bağımsız aday Marija Selak Raspudic : %9,27

: %9,27 "Mozemo" ittifakından Ivana Kekin : %8,76

ittifakından : %8,76 Tomislav Jonjic : %3,90

: %3,90 "Most" ittifakından Miro Bulj : %3,67

ittifakından : %3,67 Vatan ve Ulusal Toplanma Partisinden Branka Lozo : %2,47

: %2,47 Niko Tokic: %0,89

Politik Gerilimler

HDZ Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic ile sık sık karşı karşıya gelen Milanovic, daha önceki açıklamalarında, "Plenkovic, senin ülke demokrasisine tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Aday gösterdiğiniz isme de şimdiden güle güle." ifadelerini kullanmıştı.