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Zubeydi: İsrail Hapishaneleri Ölüm ve İşkencenin Merkezi

Aksa Şehitleri Tugayı Komutanı Zekeriya ez-Zubeydi, serbest bırakıldıktan sonra İsrail hapishanelerindeki kötü muameleyi anlattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:16
Zubeydi: İsrail Hapishaneleri Ölüm ve İşkencenin Merkezi

Zubeydi'nin Şoke Eden Açıklamaları

İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen esir takasının üçüncü turunun ardından serbest bırakılan Aksa Şehitleri Tugayı Komutanı Zekeriya ez-Zubeydi, İsrail hapishanelerini "ölüm ve işkence merkezleri" olarak tanımladı. 110 Filistinli esirin serbest bırakıldığı bu süreçte Zubeydi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli askerlerin karşılığında özgürlüğüne kavuştu.

Tecrit ve İşkence İddiaları

Ramallah Tıp Kompleksi'nde yapılan sağlık kontrolü sonrasında AA muhabirine konuşan Zubeydi, "Tecrit edildim, işkence gördüm, darbedildim, hakaretlere uğradım" diyerek, tutuklular arasındaki durumu da dile getirdi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin müdahale etmesine kadar ellerindeki kelepçelerin dahi çıkarılmadığını belirten Zubeydi, tüm tutukluların kendisiyle aynı zor şartları yaşadığını ifade etti.

Gazze'ye Teşekkür

Zubeydi, düşmüş olan özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasına sebep olan Gazze Şeridi için de Allah'a şükretti. "Allah, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki şehitlere rahmet etsin"

Birlik Vurgusu ve Geçmişteki Kaçış

Üç yıl boyunca tecrit altında tutulduğunu belirten Zubeydi, uluslararası kuruluşları "İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin serbest bırakılması için müdahil olmaları" adına çağrıda bulundu. Ayrıca Gazze'nin yeniden inşası için Filistin halkının her kesiminin bir araya gelmesi gerektiğini de belirtti.

Aile Kaybı ve Geçmişteki Olaylar

Zubeydi, 6 Eylül 2021'de yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra yeniden yakalanmıştı. İsrail tarafından 2019 yılında tutuklandığında hakkında bir hüküm verilmedi. Zubeydi, hapishaneden kaçtığı için 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Aslen Cenin Mülteci Kampı'ndan olan Zubeydi'nin birçok aile üyesi, İsrail güçleri tarafından hayatını kaybetti. Annesi Samira ve erkek kardeşi Taha 2002 yılında öldürüldü. Zubeydi'nin oğlu Davut, 15 Mayıs'ta girdiği bir çatışmada yaralanarak hayatını kaybederken, bir diğer oğlu Muhammed de Eylül 2024'teki bir hava saldırısında yaşamını yitirdi.

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