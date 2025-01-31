Zubeydi: İsrail Hapishaneleri Ölüm ve İşkencenin Merkezi

Zubeydi'nin Şoke Eden Açıklamaları

İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen esir takasının üçüncü turunun ardından serbest bırakılan Aksa Şehitleri Tugayı Komutanı Zekeriya ez-Zubeydi, İsrail hapishanelerini "ölüm ve işkence merkezleri" olarak tanımladı. 110 Filistinli esirin serbest bırakıldığı bu süreçte Zubeydi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli askerlerin karşılığında özgürlüğüne kavuştu.

Tecrit ve İşkence İddiaları

Ramallah Tıp Kompleksi'nde yapılan sağlık kontrolü sonrasında AA muhabirine konuşan Zubeydi, "Tecrit edildim, işkence gördüm, darbedildim, hakaretlere uğradım" diyerek, tutuklular arasındaki durumu da dile getirdi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin müdahale etmesine kadar ellerindeki kelepçelerin dahi çıkarılmadığını belirten Zubeydi, tüm tutukluların kendisiyle aynı zor şartları yaşadığını ifade etti.

Gazze'ye Teşekkür