57 yaşındaki kişinin sokakta ölümü soruşturuluyor

Çorum'da sokakta ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 57. Sokak'ta karşılaşılan olayda, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen ekipler tarafından yapılan ilk tespitlerde Necip Ergen (57) adlı şahsın haraketsiz halde olduğu görüldü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmasının ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

olay yeri ve ilk bulgular:

Saha ekiplerinin yaptığı kontrollerde sağlık ekipleri tarafından Ergen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerindeki polis incelemelerinin ardından cenaze, Cumhuriyet savcılığı ve sağlık birimlerinin koordinasyonuyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler:

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak çevredeki görgü tanıklarının beyanlarını alıp, olay yeri incelemesi gerçekleştirdi ve soruşturma başlattı. Yetkililer tarafından yapılacak ileri incelemelerle ölüm nedeninin netleştirilmesi bekleniyor; resmi açıklamalar yetkili birimler tarafından yapılacak.

Olayla ilgili adli ve idari süreçler devam ediyor. Yetkililer, bölgede yaşayanlardan bilgi toplama çalışmalarını sürdürüyor.

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