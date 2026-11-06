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Boyçelik tesisinde kompresör odası patlaması: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Boyçelik Metal'in kompresör odasında patlama ve yangın çıktı; 3 işçi dumandan etkilendi, itfaiye müdahale etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 00:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Boyçelik tesisinde kompresör odası patlaması: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

olayın kısa özeti:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kompresör odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamayı takiben çıkan yangın, fabrikada kısa süreli paniğe yol açtı ve çevreye müdahaleye sevk edilmesine neden oldu.

müdahale ve yaralıların durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, yangında 3 işçinin dumandan etkilendiğini tespit etti; ilk müdahalelerinin ardından etkilenen işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve yerinde çalışmalar:

Yangın kısa süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Olay yerinde güvenlik önlemleri devam ederken, yetkililer patlamanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Patlama bölgesi olarak belirtilen adres Melikgazi ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi 37. Cadde olarak kayda geçti.

Yetkililer ve ekiplerin çalışması sonucunda, olayla ilgili detayların soruşturma ilerledikçe netleşeceği bildirildi ve çevredeki üretim faaliyetlerinin güvenlik değerlendirmesi sonrasında yeniden düzenleneceği belirtildi.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE BULUNAN BİR ÇELİK FABRİKASININ KOMPRESÖR ODASINDA PATLAMA...

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE BULUNAN BİR ÇELİK FABRİKASININ KOMPRESÖR ODASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ. PATLAMANIN ARDINDAN ÇIKAN YANGINDA 3 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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