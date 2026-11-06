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Keltepe beyaza büründü: yeni sezon hazırlıkları hız kazandı

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde meteoroloji uyarıları sonrası ilk kar düştü; tesis ekipleri sezona hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 01:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Keltepe beyaza büründü: yeni sezon hazırlıkları hız kazandı

Keltepe'de sezonun ilk karı

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi sezonun ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Yağış, merkezin yüksek kesimlerinde etkili olarak bölgedeki kış sezonu beklentisini artırdı.

meteoroloji uyarıları ve hava koşulları:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yüksek rakımlı alanlarda kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle beraber merkez çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

tesis hazırlıkları:

Yeni sezon öncesinde Keltepe Kayak Merkezi'nde bakım ve teknik kontroller sürüyor. İlk kar yağışıyla birlikte kış sezonuna ilişkin heyecan artarken, tesis ekipleri açılışa hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yeni sezona hazırlanan Keltepe Kayak Merkezi&#039;nde kar yağışı başladı

Yeni sezona hazırlanan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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