Keltepe beyaza büründü: yeni sezon hazırlıkları hız kazandı

Keltepe'de sezonun ilk karı
Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi sezonun ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Yağış, merkezin yüksek kesimlerinde etkili olarak bölgedeki kış sezonu beklentisini artırdı.
meteoroloji uyarıları ve hava koşulları:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yüksek rakımlı alanlarda kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle beraber merkez çevresi beyaz örtüyle kaplandı.
tesis hazırlıkları:
Yeni sezon öncesinde Keltepe Kayak Merkezi'nde bakım ve teknik kontroller sürüyor. İlk kar yağışıyla birlikte kış sezonuna ilişkin heyecan artarken, tesis ekipleri açılışa hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yeni sezona hazırlanan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı
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