A milli kadın basketbol takımında Andrea Mazzon dönemi sona erdi

karar ve resmi açıklama:

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon ile yolların ayrıldığını federasyonun internet sitesinde duyurdu.

Açıklamada, 'A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Andrea Mazzon’a değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz' ifadelerine yer verildi.

açıklamanın içeriği ve vurgular:

TBF'nin yayımladığı kısa mesajda Mazzon'un takıma yaptığı katkılara teşekkür edildi ve kendisine iyi dilekler iletildi. Mesaj, ayrılığın resmi bir karar olarak duyurulduğunu gösteriyor.

Federasyonun internet sitesinde paylaşılan bu metin dışında konuya ilişkin ek bir bilgi verilmedi; gelişmeler federasyon kanallarından takip edilecek.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU (TBF), A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI BAŞANTRENÖR’Ü ANDREA MAZZON İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU.