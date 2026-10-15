Emniyet 3X3'te şampiyon oldu, Erzurum'u bölge finallerinde temsil edecek

4. Kamu Spor Oyunları 3X3 turnuvası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından dördüncüsü düzenlenen ve Erzurum GSİM tarafından organize edilen 3X3 basketbol turnuvası tamamlandı. Dostluk ve fair-play ruhuyla geçen organizasyonda İl Emniyet Müdürlüğü şampiyonluğa ulaşarak bölge finallerinde Erzurum'u temsil etme hakkı elde etti.

turnuva sonuçları:

Finalde ikinci olan Ata 3X3 takımı da bölge şampiyonasına gitme hakkı kazandı. Üçüncülük kupasının sahibi ise Erzurum Valiliği oldu. Dereceye giren takımlara madalya ve kupalar, Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu ile diğer davetliler tarafından verildi.

organizasyon ve teşekkürler:

Madalyaların takdim töreninde Dr. Ömer Uslu, turnuvaya katılan tüm takımları heyecanları ve emekleri için kutladı ve destekleri için Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e şükranlarını iletti.

Turnuvaya kapılarını açan ve tesis desteği sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor Başkanı ve Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal ile tesis amiri Aykut Bozoğluna da teşekkür edildi. Organizasyonun Yüksek İrtifa Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilmesi, etkinliğin sorunsuz ilerlemesine katkı sağladı.

Uslu ve organizasyon ekibi, sahada mücadele eden sporculara, hakemlere, görevli personele ve tribünlerden destek veren basketbolseverlere teşekkür ederek, gelecek yıl daha fazla takımla ve daha büyük bir heyecanla yeniden buluşma dileğinde bulundu ve Erzurum basketbolu için birlikte daha güzel günler temennisinde bulundu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 4. KAMU SPOR OYUNLARI 3X3 BASKETBOL TURNUVASI TAMAMLANDI. TURNUVANIN ŞAMPİYONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OLDU. ATA 3X3 İKİNCİ, ERZURUM VALİLİĞİ ÜÇÜNCÜLÜK KUPASININ SAHİBİ OLDU.