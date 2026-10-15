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Derbi öncesi düdük Reşat Onur Coşkunses'e emanet

Trendyol Süper Lig 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi saat 16.00'da oynanacak Gençlerbirliği–Galatasaray maçını hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Derbi öncesi düdük Reşat Onur Coşkunses'e emanet

maçın hakemi açıklandı:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Gençlerbirliği–Galatasaray maçının hakem ataması yapıldı.

maç bilgileri:

Karşılaşma, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak ve Gençlerbirliği ev sahibi olacak.

hakem kadrosu:

Müsabakada düdüğü Reşat Onur Coşkunses çalacak; yardımcı hakemler Murat Altan ve Hüseyin Aylak olarak belirlendi.

Dördüncü hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA OYNANACAK OLAN GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ REŞAT...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA OYNANACAK OLAN GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ REŞAT ONUR COŞKUNSES OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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