Derbi öncesi düdük Reşat Onur Coşkunses'e emanet

maçın hakemi açıklandı:
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Gençlerbirliği–Galatasaray maçının hakem ataması yapıldı.
maç bilgileri:
Karşılaşma, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak ve Gençlerbirliği ev sahibi olacak.
hakem kadrosu:
Müsabakada düdüğü Reşat Onur Coşkunses çalacak; yardımcı hakemler Murat Altan ve Hüseyin Aylak olarak belirlendi.
Dördüncü hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak.
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA OYNANACAK OLAN GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ REŞAT ONUR COŞKUNSES OLDU.
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