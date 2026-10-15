Hakemler 8. haftada düdüğü üfleyecek: Trendyol Süper Lig'de maç maç atamalar

Trendyol Süper Lig 8. haftası hakem atamaları:

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta programı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinde yayımlanan hakem atamalarıyla netlik kazandı. Hafta boyunca 17-19 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak isimler belirlendi.

hafta programı:

Yarın 20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

17 Ekim Cumartesi 13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Erdem Mertoğlu

17 Ekim Cumartesi 16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

17 Ekim Cumartesi 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor: Ozan Ergün

17 Ekim Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

18 Ekim Pazar 13.30 Kasımpaşa - Samsunspor: Fatih Tokail

18 Ekim Pazar 16.00 Kocaelispor - Göztepe: Alper Akarsu

18 Ekim Pazar 19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19 Ekim Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

ön plana çıkan atamalar:

Haftanın dikkat çeken randevuları arasında Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı Çağdaş Altay yönetiminde, sezonun en kritik eşleşmelerinden biri olan Trabzonspor - Beşiktaş ise Cihan Aydın yönetiminde oynanacak. Bu atamalar, takımların ligdeki durumları ve rekabet düzeyi göz önünde bulundurulduğunda hafta boyunca konuşulacak işler arasında yer alıyor.

Hakem atamalarıyla ilgili detaylı bilgi ve olası güncellemeler TFF'nin resmi duyurularında yer almaya devam edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.