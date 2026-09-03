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Ab misyonu Aydın'da incirde aflatoksin ve okratoksin kontrolünü inceledi

AB Misyon Heyeti, Aydın'da kuru incirde aflatoksin ve okratoksin risklerine karşı uygulanan kontrol ve denetim mekanizmalarını yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ab misyonu Aydın'da incirde aflatoksin ve okratoksin kontrolünü inceledi

Toplantı ve değerlendirmeler:

Avrupa Birliği (AB) Misyon Heyeti, Aydın’da yürütülen gıda güvenliği çalışmalarını yerinde incelemek üzere ilde bir dizi değerlendirme gerçekleştirdi. Toplantı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı ve toplantıya Ayhan Temiz ile il müdür yardımcıları, ilgili şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

Toplantıda, Aydın’ın önemli tarımsal ürünlerinden olan Aydın inciri özelinde aflatoksin ve okratoksin oluşumunu önlemeye yönelik uygulanan kontrol sistemleri ayrıntılı olarak ele alındı. Değerlendirmede üretimden işlenmeye, işlenmeden ihracata kadar uzanan denetim mekanizmalarının etkinliği üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Misyonda ele alınan çerçeve:

Heyetin ziyareti, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE) tarafından yürütülen "AB’ye İhraç Edilecek Antepfıstığında Aflatoksin ve Kuru İncirde Aflatoksin/Okratoksin Kontaminasyonuna Yönelik Mevcut Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi (2026-0125)" misyonu kapsamında planlandı. Bu çerçevede Aydın’da uygulanan analiz, denetim ve risk azaltma tedbirleri masaya yatırıldı.

Planlanan saha ziyaretleri:

Toplantıda, misyon heyetinin Aydın programı içinde yer alan kurum, işletme, üretici ve laboratuvar ziyaretlerine ilişkin planlama ve koordinasyonun sağlandığı bildirildi. İlgili birimler ziyaretlerin etkin ve verimli geçmesi için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını iletti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, saha ziyaretleri sırasında numune alma, laboratuvar analizleri ve kayıt-takip uygulamalarının gözlemleneceğini; gerektiğinde uygulama adımlarının paylaşılacağını vurguladı. Heyet ile yürütülen bu temasların, uygulamadaki boşlukların tespiti ve iyileştirme önerilerinin oluşturulması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Hedefler ve beklentiler:

Toplantıda ayrıca Aydın incirinin uluslararası pazarlardaki güvenilirliğinin korunması, gıda güvenilirliğinin sürdürülebilmesi ve Türkiye’nin incir ihracatının daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirilmesi konuları karşılıklı değerlendirmelere konu oldu. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, kalite ve güvenilirliğin korunması ile ülkenin ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) MİSYON HEYETİ, AYDIN’IN ÖNEMLİ TARIMSAL ÜRÜNLERİNDEN OLAN KURU İNCİRDE...

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) MİSYON HEYETİ, AYDIN’IN ÖNEMLİ TARIMSAL ÜRÜNLERİNDEN OLAN KURU İNCİRDE AFLATOKSİN VE OKRATOKSİN OLUŞUMUNUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULANAN KONTROL SİSTEMLERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE AYDIN’DA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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