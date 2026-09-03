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Hatay’da birlikte büyüttükleri çoban için seferberlik: Suriyeli genç ikametine geri gönderilmek isteniyor

Barut ailesi, 5 yıldır evlat gibi baktıkları Suriyeli çoban Abdurrahman'ın ikamet iline dönmesi yönündeki cezanın kaldırılmasını istiyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Emre Koç

Hatay’da birlikte büyüttükleri çoban için seferberlik: Suriyeli genç ikametine geri gönderilmek isteniyor

olayın ayrıntıları:

Hatay’ın Kumlu ilçesi Paşahüyük Mahallesi’nde 5 yıldır Barut ailesinin yanında çalışan Suriyeli çoban 20 yaşındaki Abdurrahman Elrahim, ikamet ilini terk ettiği gerekçesiyle jandarma tarafından idari para cezasına çarptırıldı ve Şanlıurfaya geri gönderilmesi istendi. Suriye’den Türkiye’ye sığınan ve önce Şanlıurfa’ya yerleşen Elrahim, ailesinin anlatımına göre ailesini kaybetmiş, babası vefat etmiş ve annesi başka biriyle evlenmiş bir genç olarak geldi.

Beş yıl önce dilenirken bulunduğu sırada aileye katılan Elrahim, Barut ailesinin hayvanlarına çobanlık yaparak ailenin güvenini kazandı. Aile gençten "7. evlatları" olarak söz ediyor; gündelik yaşam, barınma ve bakım ilişkileri uzun süredir birlikte sürdürülüyor.

Ailenin talepleri:

Hüseyin Barut, durumu anlatırken "Bize ceza geldi, şikayet etmişler. Çocuğu evlatlık aldım, 5 yıldır yanımda. Benim 6 tane çocuğum var bu da 7. çocuğum" ifadelerini kullandı. Barut ayrıca, "Ben bu çocuğu kimseye vermem. Ailemizden birisi ve evlatlarımızdan farkı yok" dedi ve yetkililerden yardım talep etti.

Hatice Barut ise, "Geldiler, Abdurrahman’ı alıp götürdüler. 5 yıldır biz bakıyoruz ve bizimle beraber. Benim bir oğlum var bu da ikinci oğlum" diyerek, ya genç için kimlik verilmesini ya da ikamet naklinin Hatay’a yapılmasını istedi. Ailenin diğer fertleri de Elrahim’in ayrılmaması yönünde çağrı yaptı.

Abdurrahman'ın durumu ve isteği:

Elrahim, aileye hitaben "Yanımdakileri ane ve babamın yerine koydum. Babam ölmüştü, bu aile beni sahiplendi. Rabbim razı olsun. Ben buradan gitmek istemiyorum" dedi. Genç ayrıca, "Bana ceza yazdılar, benim kimsem yok. Şanlıurfa’dan Hatay’a ikametimi getirmek istiyorum" sözleriyle ikametinin Hatay’a nakledilmesini talep etti.

Barut ailesi, gençle kurdukları bağ ve bakım ilişkisini vurgulayarak yetkililerden cezanın kaldırılmasını veya ikamet değişikliğinin sağlanmasını istiyor. Aile, Elrahim’in kendileriyle birlikte kaldığı dönemde yaşananları örnek vererek gençten ayrılmak istemediklerini belirtti.

SURİYELİ ABDO VE TÜRK AİLE

SURİYELİ ABDO VE TÜRK AİLE

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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