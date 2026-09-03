Kapadokya kışın Avrupa'da en çok öne çıkan destinasyon oldu

Lonely Planet listesinde Kapadokya zirvede

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, dünyaca ünlü seyahat yayınlarından Lonely Planet tarafından Avrupa'da kışın ziyaret edilecek en iyi destinasyon olarak gösterildi. Yayınlanan seçki, bölgenin kış aylarında aldığı görüntü ve ziyaretçi deneyimi açısından öne çıktığını vurguladı.

Lonely Planet'in seçkisi ve sıralama:

Lonely Planet'in "The 13 Best Places to Visit in Europe in Winter" başlıklı seçkisi 21 Ağustos 2026 tarihinde yayımlandı ve listenin ilk sırasında Kapadokya yer aldı. Kapadokya, listede İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Côte d'Azur ve Lyon, Almanya'dan Bavyera Alpleri, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ile Finlandiya'dan Lapland gibi tanınmış destinasyonları geride bıraktı.

Kışın bölgenin sunduğu deneyimler:

Değerlendirmede, kışın bölgenin karla kaplandığında peribacaları, kaya oluşumları ve kayalara oyulmuş evlerin daha çarpıcı bir görünüm kazandığı belirtildi. Kışın düşük sezon olması nedeniyle ziyaretçiler daha sakin bir keşif imkanı buluyor; Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi noktalar daha az yoğunlukla gezilebiliyor.

Analizde ayrıca yeraltı şehirleri ve kayalara oyulmuş mekanların soğuk ve yağışlı havalarda da erişilebilir olduğu, açık hava etkinlikleri kapsamında Ihlara Vadisi'ndeki kış yürüyüşlerinin dikkat çektiği ifade edildi. Bölgedeki butik mağara otelleri kış deneyiminin önemli bileşenleri arasında sayıldı ve simge etkinlik olan sıcak hava balonlarının yıl boyunca uçtuğu hatırlatıldı.

Yerel yönetim ve koruma vurgusu:

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay yaptığı yazılı açıklamada, Lonely Planet seçkisinin bölgede son yıllarda yürütülen koruma ve sürdürülebilir turizm çalışmalarının uluslararası alandaki karşılığının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Aslanbay, açıklamasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vizyonuyla hayata geçirilen Kapadokya Alan Başkanlığı modelinin korunma, düzenleme ve sürdürülebilir turizme katkısına dikkat çekti.

Aslanbay ayrıca şunları ifade etti: "Bugün Kapadokya yalnızca belirli dönemlerde ziyaret edilen bir destinasyon olmaktan çıkarak dört mevsim farklı deneyimler sunan güçlü bir dünya markasına dönüşüyor. Lonely Planet gibi dünyanın önde gelen seyahat yayınlarından birinin Kapadokya’yı Avrupa’nın en iyi kış destinasyonu olarak listenin zirvesine taşıması da doğru koruma ve sürdürülebilir turizm politikalarının uluslararası alandaki karşılığını göstermesi bakımından son derece kıymetli"

Aslanbay açıklamasında, Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması ve dünya turizmindeki marka değerinin yükseltilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini; koruma çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinin önem taşıdığını vurguladı.

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE YER ALAN KAPADOKYA, DÜNYANIN ÖNDE GELEN SEYAHAT YAYINLARINDAN LONELY PLANET TARAFINDAN AVRUPA’DA KIŞIN ZİYARET EDİLECEK EN İYİ DESTİNASYON SEÇİLDİ.