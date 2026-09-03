Kütahya'da huzur için sahada: Kahveci zabıtayı ağırladı

kahvaltıda buluşma ve teşekkür:

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Zabıta Haftası kapsamında şehir düzeninden sorumlu Zabıta Müdürlüğü personeliyle Bengisu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer ve Zabıta Müdürü Vildan Akdoğan de katıldı.

görev ve destek mesajı:

Başkan Kahveci, Kütahya'da düzenli ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla gece gündüz görev yapan zabıta personelinin özverili çalışmalarına teşekkür etti ve görevlerinde başarı diledi.

"Halkımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği için sahada mesai harcayan tüm zabıta personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Vatandaşlarımızın esenliği ve şehrimizin düzeni için yürüttüğünüz bu kıymetli görevde her zaman yanınızdayız"

hatıra fotoğrafı ile kapanış:

Kahvaltı programı, Başkan Kahveci’nin zabıta personeliyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI KAHVECİ, ZABITA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ