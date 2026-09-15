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Abartı egzozla eve giderken yandı: 21 bin lira ceza, araç bir ay trafikten men

Bursa'da abartı egzozlu otomobil, sivil ekiplerce durduruldu; egzoz ve lastik ihlalleri nedeniyle sürücüye 21 bin lira ceza verildi, araç 1 ay men edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Abartı egzozla eve giderken yandı: 21 bin lira ceza, araç bir ay trafikten men

Bursa-İzmir yolu üzerinde abartı egzozla seyreden araç durduruldu

Bursa-İzmir yolu üzerinde abartı egzozla ilerleyen bir otomobil, sivil trafik ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler aracı güvenli bir noktaya çekerek durdurdu ve detaylı inceleme başlattı.

Denetimde tespit edilen ihlaller:

Yapılan kontrolde aracın abartı egzozu ve lastiklerinin mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücüye 21 bin lira idari para cezası kesildi ve araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Sürücünün açıklaması:

Basın mensuplarına konuşan genç sürücü, "İşten çıktım eve gidiyorum. Arkamdan sivil trafik geliyormuş. Yapacak bir şey yok, seviyoruz ama" dedi. Sürücü olayla ilgili kısa açıklama yapmakla yetindi.

Ekipler aracın mevzuata uygunluğunu tespit etmek için gerekli işlemleri tamamladıktan sonra idari yaptırımı uyguladı; olayla ilgili inceleme süreci kayıtlara geçti.

&quot;SEVİYORUZ AMA&quot; DEDİ, 21 BİN LİRA CEZA YEDİ! ABARTI EGZOZ PAHALIYA PATLADI

"SEVİYORUZ AMA" DEDİ, 21 BİN LİRA CEZA YEDİ! ABARTI EGZOZ PAHALIYA PATLADI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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