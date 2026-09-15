Okul çevrelerinde güvenlik bilincini güçlendiren proje hayata geçirildi

Güvenlik bilgilendirmesi sahada:

Samsun'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, okul çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmayı yürüten ekipler, özellikle öğrencilerin ve velilerin yoğun olduğu İlkadım ilçesinde saha ziyareti yaptı.

Çalışmanın kapsamı:

Proje kapsamında görev alan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara okul çevrelerinde alınması gereken tedbirler, öğrenci güvenliğini tehdit edebilecek olası riskler ve bu risklerin nasıl azaltılabileceği konusunda bilgi verdi. Ekipler, gözlem ve doğrudan bilgilendirme yöntemiyle hem velilere hem de yoldan geçenlere yönelik uyarılar yaptı.

Sürdürülebilirlik ve hedefler:

Yetkililer, 'Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim' projesinin sadece açılış dönemine yönelik bir girişim olmadığını, okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürüleceğini belirtti. Amaç, öğrenci güvenliğini kalıcı hale getirmek ve toplumda güvenlik bilincini artırmaktır.

Çalışma, okul çevresi güvenliğinin yerel düzeyde koordineli bir çaba ile sağlanabileceğini göstermeyi hedefliyor; toplum destekli polislik yaklaşımıyla hem önleyici tedbirler hem de farkındalık artırma faaliyetleri ön planda tutuldu.

“GÜVENLİ MAHALLEM, GÜVENLİ EĞİTİM” PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLKADIM İLÇESİNDE BULUNAN OKUL ÇEVRELERİNDE VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME FAALİYETİ YAPTI.