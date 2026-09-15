Dolar 48,6351 +0,02%
Euro 56,1448 +0,01%
Bist 13.986,16 -1,75%
Altın Gram 6.750,61 -0,80%
EUR/USD 1,1538 -0,16%
Brent Petrol 101,81 +0,81%
--°

Hal zincirinde fahiş fiyat iddiası: 22 ilde eş zamanlı operasyon, 33 gözaltı

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonda, yaş sebze ve meyve sektöründe fiyat manipülasyonu iddiasıyla 22 ilde 33 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:55

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 10:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Hal zincirinde fahiş fiyat iddiası: 22 ilde eş zamanlı operasyon, 33 gözaltı

İstanbul merkezli soruşturmanın kapsamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda, piyasada fiyatları etkilemeye yönelik uygulamalar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması iddiaları mercek altına alındı.

İddialar ve tespit edilen usulsüzlükler:

Soruşturmada firmaların brüt satışlarına kıyasla düşük kârlılık beyanında bulundukları, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı müstahsil makbuzları düzenledikleri tespit edildi. Ayrıca kaydi envanterler ile Hal Kayıt Sistemi kayıtları arasında uyumsuz veriler bildirildiği belirlendi. İddialara göre bazı şirketler piyasa hakimiyetlerini kullanarak arzı olduğundan düşük, maliyetleri yüksek gösterip fiyat manipülasyonu yaparak kamuyu zarara uğrattı.

Operasyon ve ele geçirilen materyaller:

İstanbul merkezli olarak 22 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, tespiti yapılan ve şirket yetkilisi olduğu belirtilen şüphelilere yönelik işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yetkililer, yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiğini bildirdi; soruşturmanın sonuçlanmasıyla birlikte adli süreç ve gerekli işlemlerin takip edileceği belirtildi.

İSTANBUL&#039;DA FAHİŞ FİYAT UYGULAYARAK KAMUYU ZARARA UĞRATAN FİRMALARA YÖNELİK OPERASYON...

İSTANBUL'DA FAHİŞ FİYAT UYGULAYARAK KAMUYU ZARARA UĞRATAN FİRMALARA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da Sungurlu kara yolunda araç çarpışması: 3 kişi yaralandı
images

Çağlayan'da adliye önünde arbede: operasyona tepki gösterenler gözaltına alındı
images

Adana'da minibüsün çarptığı 11 yaşındaki çocuk yoğun bakımda, sürücü teslim oldu
images

Bozkır’da okulların çevresinde asayiş ve trafik denetimleri yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı

Eker'in seçkisi dijitale taşınıyor: lezzeti yıldızlı noktalar haritada

Çorum'da Sungurlu kara yolunda araç çarpışması: 3 kişi yaralandı

Kayseri'ye adalet yatırımları hizmet ağını genişletme kararlılığı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi