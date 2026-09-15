Hal zincirinde fahiş fiyat iddiası: 22 ilde eş zamanlı operasyon, 33 gözaltı

İstanbul merkezli soruşturmanın kapsamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda, piyasada fiyatları etkilemeye yönelik uygulamalar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması iddiaları mercek altına alındı.

İddialar ve tespit edilen usulsüzlükler:

Soruşturmada firmaların brüt satışlarına kıyasla düşük kârlılık beyanında bulundukları, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı müstahsil makbuzları düzenledikleri tespit edildi. Ayrıca kaydi envanterler ile Hal Kayıt Sistemi kayıtları arasında uyumsuz veriler bildirildiği belirlendi. İddialara göre bazı şirketler piyasa hakimiyetlerini kullanarak arzı olduğundan düşük, maliyetleri yüksek gösterip fiyat manipülasyonu yaparak kamuyu zarara uğrattı.

Operasyon ve ele geçirilen materyaller:

İstanbul merkezli olarak 22 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, tespiti yapılan ve şirket yetkilisi olduğu belirtilen şüphelilere yönelik işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yetkililer, yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiğini bildirdi; soruşturmanın sonuçlanmasıyla birlikte adli süreç ve gerekli işlemlerin takip edileceği belirtildi.

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