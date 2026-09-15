Acemler kavşağı'nda motor alevleri: araç hasar gördü

Bursa İzmir yolu üzerinde, Acemler Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı durdurdu ve durumu bildirdi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ekiplerin çalışmasıyla yangının çevredeki diğer araçlara veya altyapıya sıçraması önlendi.

hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda otomobilde maddi zarar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlatıldı; yetkililer, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için incelemelerini sürdürüyor.

Olayla ilgili resmi açıklama veya ek ayrıntılar gelmesi halinde yetkililer tarafından bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU