Adalet mağdurun da güvencesidir: yeni adli yıl vurgusu

Samsun'da 2026-2027 adli yıl açılışı

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, 2026-2027 adli yılının açılış töreninde adaletin kapsamına ilişkin mesajlar verdi. Samsun Adliyesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen programa baro, yargı ve idari çevrelerden temsilciler katıldı. Çakmak konuşmasında, devletin en temel görevlerinden birinin vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak olduğunu belirtti.

yargının sorumluluğu ve hedefler:

Çakmak, adaletin sadece sanık ve şüpheli açısından değil, mağdur bakımından da bir güvence olması gerektiğini ifade etti. Suçtan zarar gören vatandaşın adliye kapısından içeri girdiğinde devleti yanında hissetmesinin adalete güvenin önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Yeni adli yılda temel hedeflerin; etkin ve titiz soruşturma, makul sürede adaletin tesisi ve tüm vatandaşların haklarının korunması yoluyla yargıya olan güvenin güçlendirilmesi olduğunu söyledi. Bu hedeflerin hayata geçirilmesinin yargı sisteminin sorumluluğunu artırdığını vurguladı.

adliye kadrosunun rolü ve teşekkür:

Başsavcı Çakmak, adalet hizmetinin sadece hakim ve savcılarla yürütülemeyeceğini belirterek savunma makamını temsil eden avukatlara ve adliye personelinin tüm unsurlarına değer verdi. "Savunma makamını temsil eden avukat meslektaşlarımız da adaletin tesisinde önemli bir rol üstlenmiştir" sözleriyle meslektaşların katkısına dikkat çekti.

Yazı işleri müdüründen zabıt katibine, mübaşirlerden cezaevinde görev yapan personele, kolluk teşkilatlarının adli birimlerine kadar tüm birimlerin aynı amaç için çalıştığını belirterek geride bıraktıkları adli yılda özveriyle görev yapanlara teşekkür etti.

Törene katılanlar arasında Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin ve Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu yer aldı. Ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Barış, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Erkan Tetik, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli törene katıldı.

Konuşmaların ardından düzenlenen kokteyl ile tören sona erdi. Başsavcı Çakmak'ın vurguladığı ilkeler çerçevesinde, yeni adli yılda uygulamaya dönük adımların ve yargıya güvenin güçlendirilmesine yönelik çabaların süreceği mesajı verildi.

Başsavcı Çakmak: "Adalet yalnızca sanık ve şüpheli bakımından değil, mağdur bakımından da bir güvencedir"