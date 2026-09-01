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Eski bakan İdris Naim Şahin adliye koridorlarında ifade verdi

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Adliyesi'ne gelerek savcılıkta ifade verdi; süreç hakkında resmi açıklama henüz paylaşılmadı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Eski bakan İdris Naim Şahin adliye koridorlarında ifade verdi

Eski bakan İdris Naim Şahin adliye koridorlarında ifade verdi

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Adliye girişinde veya koridorlarda gözlemlenen gelişme, Şahin'in adli süreç kapsamında beyanının alınması amacını taşıyor.

gelişmenin ayrıntıları:

Habere konu olan durum, basitçe ifade verme işlemi için adliye nezdinde bulunmayı işaret ediyor. Mevcut metinde yer alan temel bilgi, Şahin'in Ankara Adliyesi'ne gelmiş olmasıdır; olayla ilgili başka somut detaylar kaynak metinde yer almamaktadır.

ifade verme sürecinin işleyişi:

Genel uygulamada ifade verme süreci, ilgili Cumhuriyet savcılığı veya kolluk makamının yönlendirmesiyle yürür; tutanak tutulması, varsa avukat katılımı ve soruşturmanın gerektirdiği diğer usuller bu çerçevede gerçekleşir. Bu tür adli işlemler, sürecin ilerleyişine bağlı olarak ek sorgulama veya belirli hukuki adımlar doğurabilir.

Söz konusu gelişmeyle ilgili resmi açıklamalar ve ilerleyen adımlar, yetkili adli makamların bildirimleriyle netleşecektir.

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN, İFADE VERMEK ÜZERE ANKARA ADLİYESİ&#039;NE GELDİ.

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN, İFADE VERMEK ÜZERE ANKARA ADLİYESİ'NE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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