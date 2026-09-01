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Bolu'da kovalamacada yakalanan sürücüye 400 bin lira ceza

Bolu'da 30 Ağustos'ta polisin dur ihtarına uymayan Metin K. kovalamaca sonucu yakalandı; bir polis kolundan yaralandı, sürücüye 400 bin lira ceza verildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:04

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolu'da kovalamacada yakalanan sürücüye 400 bin lira ceza

Bolu'da kovalamaca sonucu uygulanan ceza

Olay, 30 Ağustos günü saat 00.15 sıralarında Bolu Karaçayır Mahallesi Çizmecioğlu Sokak'ta meydana geldi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Metin K. yönetimindeki 14 AAZ 708 plakalı otomobil, yanında bir kişiyle birlikte kaçışa geçti.

Olayın gelişimi:

Ekipler ile şüpheliler arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Polislerin aracın lastiklerini durdurma amacıyla lastiklerine doğru bir el ateş ettiği öğrenildi. Araç durdurulmaya çalışıldığı sırada bir polis memuru kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polise ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan yolcu polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı; sürücü Metin K. ise olay yerinden kaçtı ancak kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma ve yaptırım:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sürücü Metin K.'ye, ehliyeti geri alındığı hâlde araç kullanması ve polisin 'dur' ihtarına uymaması nedeniyle toplam 400 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BOLU’DA POLİSİN &quot;DUR&quot; İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN SÜRÜCÜ METİN K., KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. BİR...

BOLU’DA POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN SÜRÜCÜ METİN K., KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. BİR POLİS MEMURUNUN YARALANDIĞI OLAYDA SÜRÜCÜYE 400 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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