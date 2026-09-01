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Iğdır’da siber suç operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Iğdır’da düzenlenen siber suç operasyonunda banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve aklama iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:07

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Iğdır’da siber suç operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Iğdır’da siber suç operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarına yönelik operasyon düzenledi.

operasyonun kapsamı:

Eş zamanlı olarak belirlenen 5 adrese yapılan baskınlarda toplam 6 şüpheli yakalandı. Operasyon, elektronik ve fiziki delillerin bir arada değerlendirilmesiyle planlandı ve yürütüldü.

ele geçirilen malzemeler ve adli süreç:

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilenler arasında 19 banka ve kredi kartı, 8 cep telefonu, 6 SIM kart, 1 flash bellek, 1 av tüfeği ve 8 mermi ile ayrıca 1 satır, 1 pürmüz başlığı ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden savcılığa sevk edilenler adli mercilerce değerlendirildi; mahkeme kararıyla 5 kişi tutuklandı, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma ve delil incelemeleri devam ediyor; jandarma ekipleri, ele geçirilen materyaller üzerinden suç şebekesinin faaliyetlerine ilişkin bağlantıları tespit etmeye çalışıyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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