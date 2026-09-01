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Ataşehir'de tadilat sırasında çatıda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ataşehir Ferhatpaşa'da 5 katlı binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:59

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ataşehir'de tadilat sırasında çatıda çıkan yangın kontrol altına alındı

Olayın gelişimi

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangın, binada yürütülen tadilat çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürme işlemini tamamladı. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve çevredeki yapıların tutuşma riski değerlendirdi.

Olay yeri incelemesi:

Yangının nedenine ilişkin olarak yetkililer, olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre yangının tadilat çalışmaları sırasında başladığı bildirildi; kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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