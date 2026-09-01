Kula'da spor salonu gündemi mecliste usul tartışmasına dönüştü

Komisyona sevk talebi:

Kula Belediye Meclisi'nin eylül ayı oturumunda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından maliyetinin tamamının karşılanacağı bildirilen çok amaçlı spor salonu projesi yeniden görüşüldü. Konunun ele alındığı sırada Cumhur İttifakı Grup Başkanı Adnan Sarı, maddenin doğrudan oylanmak yerine ilgili komisyona sevk edilmesini önerdi.

Sarı, Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi arasında yapılması planlanan protokole ilişkin müzekkere eklerinin meclis üyelerine iletilmediğini vurgulayarak, maddenin hukuki altyapısının önce komisyonda değerlendirilmesini istedi. Sarı, bu eksiklik nedeniyle karar alınmasının usule aykırı olabileceğini belirtti.

Oylama sırasında itirazlar:

Komisyona sevk önerisinin gündeme gelmesinin ardından yapılan oylamada Cumhur İttifakı sıralarından itiraz yükseldi. Adnan Sarı, oylamada Cumhur İttifakı üyelerinin ret oyu kullanmadığını, yalnızca Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile üç meclis üyesinin kabul yönünde oy verdiğini ve diğer meclis üyelerinin işari oy kullandığını kaydetti.

Sarı ayrıca, bazı meclis üyelerinin gündem maddesiyle ilgili söz almak istediğini ancak kendilerine söz verilmediğini ifade ederek oylama sonucuna itiraz etti. Meclis içi usul ve söz hakkı uygulamaları tartışmanın merkezine oturdu.

Tutanak ve görüntüler belirleyici olacak:

Yaşanan itirazların ardından tartışma, oylamanın nasıl yapıldığına dair kayıtların incelenmesine yöneldi. Sarı, oylama anının Kula Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan meclis toplantısı görüntülerinde görülebileceğini belirtti. Meclis tutanaklarına hangi üyelerin kabul, ret veya çekimser oy kullandığının nasıl geçtiği de gündeme geldi.

Projenin komisyona sevk edilip edilmediği, oylamanın resmi sonucu ve meclis kararının tutanaklara nasıl yansıdığı, ilgili tutanakların ve toplantı görüntülerinin incelenmesiyle netleşecek. Tartışma, hem prosedürün hem de meclis içi iletişimin önemini yeniden öne çıkardı.

Gündemdeki spor salonu projesinin maliyetinin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı bilgisi korunurken, hukuki ve usul yönlerinin açıklığa kavuşturulması için resmi kayıtların belirleyici olacağı vurgulanıyor.

KULA BELEDİYE MECLİSİ'NİN EYLÜL AYI TOPLANTISINDA, DAHA ÖNCEKİ TOPLANTIDA REDDEDİLEN ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU PROJESİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ