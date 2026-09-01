Göztepe'den Amin Cherni'nin Fransa yolculuğu: Nantes'e sezon sonuna kadar kiralık

Göztepe'den ayrılık: Amin Cherni sezon sonuna dek Nantes'e kiralandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 25 yaşındaki sol bek Mohammed Amin Cherni'nin Fransa Ligue 2 ekiplerinden FC Nantes'a sezon sonuna kadar kiralandığını resmen duyurdu. Cherni, geçen sezon kadroya dahil edilmiş ve ligin açılış haftasında Samsunspor karşısında forma giymişti.

Kulübün açıklaması:

Kulübün yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Mohammed Amin Cherni, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 2 ekiplerinden FC Nantes’a kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kadro yapılanması ve oyuncunun geleceği:

Göztepe'nin bu hamlesi, hem kadro derinliğini yeniden düzenleme hem de oyuncuya daha fazla oyun süresi ve deneyim kazandırma amacı taşıyor. Sezon sonuna kadar sürecek kiralama, satın alma opsiyonu sayesinde Nantes için kalıcılık ihtimalini de canlı tutuyor. Yönetimin ilerleyen dönemde alacağı performansa göre değerlendirme yapması bekleniyor.

Özetle, genç sol bekin Fransa'ya transferi Göztepe'nin transfer dönemi stratejisinde hareket alanı açarken, Cherni için de lig dışında rekabetçi bir fırsat sunuyor.

MOHAMMED AMİN CHERNİ