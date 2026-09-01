Adalet vurgusuyla başlayan yeni adli yıl Alaşehir'e yeni adliye sözü getirdi

Tören detayları:

2026-2027 adli yılı, Alaşehir'de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreniyle resmen başladı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı; katılımcılar saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşını okudu.

Katılımcılar ve protokol:

Törene Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Yalı ile hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Protokol üyeleri törenin ardından Alaşehir Adliyesi bahçesinde düzenlenen resepsiyona geçti.

Başsavcı Kantar'ın mesajı:

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, törende adaletin toplumun barış ve huzurunun en güçlü teminatı olduğunu vurguladı. Kantar, yargının hiçbir beklenti veya korku içerisinde olmadan; kamuoyu ve sosyal medyanın etkisinde kalmadan, deliller doğrultusunda ve vicdani kanaate göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Adalet teşkilatı olarak ortak gayemiz, hukukun üstünlüğünü sağlamak, vatandaşlarımızın beklentilerine en hızlı ve adaletli şekilde karşılık verebilmektir" sözleriyle hedeflerini özetleyen Kantar, ilçede can ve mal güvenliğini, temel hak ve hürriyetleri tehdit eden unsurlara karşı mücadeleye devam edileceğini belirtti.

Kantar, terör ve organize suç örgütleri ile uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı vererek, adalet kurumlarının etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Yeni adliye binası sözü:

Başsavcı Kantar, Alaşehir'e daha iyi hizmet verebilmek için yeni bir adliye binası projesi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Kantar, "Vatandaşlarımıza daha iyi standartlarda bir adalet hizmeti sunabilmek adına Alaşehir’e yakışan bir adalet sarayı yapabilmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki iki yıl içerisinde yeni adliye binamızı bitirerek ilçemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Kantar ayrıca yeni adli yılın millet, devlet ve adalet teşkilatı için hayırlı olmasını dileyerek, görevleri başında şehit düşen ve hayatını kaybeden adalet mensuplarını rahmet ve minnetle andı.

Diğer konuşmalar ve kapanış:

Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Yalı, huzur ve güvenin en önemli teminatının adalet olduğunu belirterek yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni etti. Manisa Barosu Alaşehir Temsilcisi Avukat Alican Gürkal de törende, "Hukuk yalnızca düzeni değil, adaleti kurar" diyerek hukukun adaletin tesisindeki rolüne dikkat çekti.

Çelenk koyma töreni ve konuşmaların ardından protokol üyeleri, hakimler, savcılar, avukatlar ile adliye personeli resepsiyonda bir araya gelerek yeni adli yılın başlamasını değerlendirdi.

ALAŞEHİR’DE 2026-2027 ADLİ YILI, CUMHURİYET VE DEMOKRASİ MEYDANI’NDA DÜZENLENEN ÇELENK KOYMA TÖRENİYLE BAŞLADI. TÖRENDE ADALETİN TOPLUMSAL HUZUR VE GÜVENİN TEMİNATI OLDUĞUNA VURGU YAPILIRKEN, ALAŞEHİR’E YENİ ADLİYE BİNASI KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜ BELİRTİLDİ.