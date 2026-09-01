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İki kentte eş zamanlı operasyon: Antalya fuhuş soruşturmasında yedi şüpheli gözaltına alındı

Antalya soruşturmasında üçüncü dalga operasyonla Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı; dosyada 11 kadının işe alınma vaadiyle yönlendirildiği iddiası yer alıyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İki kentte eş zamanlı operasyon: Antalya fuhuş soruşturmasında yedi şüpheli gözaltına alındı

İki kentte eş zamanlı operasyon: Antalya fuhuş soruşturmasında yedi şüpheli gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturmasında üçüncü dalga operasyon kapsamında Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda tamamı yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor.

Operasyonun kapsamı ve yöneltilen suçlamalar:

Soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, şüphelilere yönelik olarak "Fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamalarıyla işlem yapıldığını açıkladı. Yapılan tespitlerde Antalya'da ikamet eden 6, İstanbul'da ikamet eden 1 kişiye ulaşılmış ve bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Dosyadaki mağdur beyanları ve iddialar:

Soruşturma dosyasında, 11 genç kadına işe alınma vaadiyle yönlendirme yapıldığına ilişkin iddialar yer alıyor. Bu kapsamda adı geçen ve İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan, başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek ile birlikte olmaya yönlendirildikleri öne sürülen tespitler bulunduğu bildirildi. Dosyada ayrıca mağdur beyanlarında Böcek hakkında grup hâlinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olma yönünde iddialar yer aldığı kaydedildi.

İncelemede, bu kişilerin daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde işe alındığına dair tespitlerin de bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında önceki dalga operasyonlardan ilki 3 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Antalya’daki fuhuş soruşturmasında 3’üncü dalga: 7 gözaltı

Antalya’daki fuhuş soruşturmasında 3’üncü dalga: 7 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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