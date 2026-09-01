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Yakınları buruk veda ediyor: KKTC'deki gemi kazasında yaşamını yitiren Nihat Balyemez uğurlanıyor

KKTC'de yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden Nihat Balyemez için düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor; toplumda derin üzüntü var.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yakınları buruk veda ediyor: KKTC'deki gemi kazasında yaşamını yitiren Nihat Balyemez uğurlanıyor

Tören ve uğurlama:

KKTC'de yolcu gemisinin battığı kazada hayatını kaybeden Nihat Balyemez için düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene katılanlar duygulu anlar yaşarken, yakın çevresinde derin bir hüzün gözlendi.

Kazanın yankıları:

Kaza haberi bölge halkı ve tanıyanları arasında büyük üzüntü yarattı. Olayın yarattığı etkiyle birlikte, hem aile hem de toplum düzeyinde başsağlığı dilekleri paylaşılıyor.

Merhum Nihat Balyemez'in uğurlama töreni devam ederken, kazaya ilişkin gelişmeler ve resmi açıklamalar takip ediliyor. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileniyor.

Gemi kazasında hayatını kaybeden Nihat Balyemez son yolculuğuna uğurlanıyor

Gemi kazasında hayatını kaybeden Nihat Balyemez son yolculuğuna uğurlanıyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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