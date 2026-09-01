İnegöl 104. kurtuluş yılını konser ve festivalle taçlandırıyor

İnegöl Belediyesi, 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü anısına 2-6 Eylül tarihleri arasında bir dizi etkinlik düzenliyor. Programlar, 2 Eylül Çarşamba günü başlayıp 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek tören ve gösterilerle doruğa ulaşacak.

kutlama programı ve açılış konseri:

Etkinlikler, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da Yeniceköy DOSTUM tesisleri içindeki amfiteatrda gerçekleştirilecek İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu Konseri ile açılacak. Koro, konserde kahramanlık türküleriyle kurtuluş coşkusunun ilk ateşini yakacak.

gastronomi festivali ve retrobüs konseri:

Programın öne çıkan etkinliklerinden biri, 4 Eylül Cuma saat 16.00'da Heykel Meydanı'nda yapılacak Gastronomi Festivali Açılışı. Bu yıl ilk kez düzenlenen festival, 4-5-6 Eylül tarihlerinde Heykel Meydanı'nda sürecek. Festival kapsamında 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00'de yine Heykel Meydanı'nda Retrobüs Konseri gerçekleştirilecek.

6 Eylül günü programı ve kortej:

Kurtuluş günü olan 6 Eylül Pazar boyunca çeşitli anma ve kutlama etkinlikleri yapılacak. Gün, geleneksel olarak saat 09.30'da Mustafa Tepe’den Halhalca Şehitliğine gerçekleştirilecek halk yürüyüşü ve kros yarışıyla başlayacak. Saat 10.30'da Heykel önünde çelenk töreni düzenlenecek, saat 11.00'de Garnizon Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua programı yapılacak.

Akşam saatlerinde kent merkezi hareketlenecek: saat 19.00'da Eski Belediye Önünden Heykel Meydanı'na Kurtuluş Korteji Yürüyüşü başlayacak ve saat 19.30'da yürüyüş sona erdikten sonra Heykel Meydanı'nda Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Gösterisi gerçekleştirilecek.

başkan taban’ın çağrısı:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tüm hemşehrileri etkinliklere katılmaya davet ederek şu ifadelere yer verdi:

İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü hep birlikte, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız. 6 Eylül, bu toprakların bağımsızlığı uğruna mücadele eden kahramanlarımızı hatırladığımız, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle andığımız çok kıymetli bir gün. Bugün bizlere düşen, ecdadımızdan aldığımız bu emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaktır. Bu anlamlı günün ruhunu hep birlikte yaşamak, birlik ve beraberliğimizi güçlü bir şekilde ortaya koymak adına hazırladığımız tüm programlarımıza hemşehrilerimizi davet ediyorum. Gençlerimizle, çocuklarımızla, ailelerimizle, 7’den 77’ye tüm İnegöllülerle bu gururu paylaşmak istiyoruz.

Belediye, kent merkezinde ve farklı noktalarda planlanan konser, festival, yürüyüş, kros yarışması, çelenk töreni, şehitlik ziyareti ve kortejle İnegöllüler için kapsamlı bir program sunuyor. Tüm etkinlikler halka açık olup vatandaşların katılımı bekleniyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ, 6 EYLÜL İNEGÖL'ÜN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 2-6 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA BİR DİZİ ETKİNLİK DÜZENLEYECEK. BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN, TÜM İNEGÖLLÜLERİ ETKİNLİKLERE KATILMAYA VE KURTULUŞ COŞKUSUNA ORTAK OLMAYA DAVET ETTİ.